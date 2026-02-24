Новое фото Зеленских вызвало вопросы о росте президента: кто выше

На новом фото президентская чета позирует вместе

Во вторник, 24 февраля, четвертая годовщина начала полномасштабной войны России против Украины. В этот день в Киев приехали европейские лидеры, чтобы продемонстрировать поддержку украинцам. Вместе с президентом Зеленским и первой леди все они посетили Софию Киевскую для совместной молитвы.

Встреча "коалиции желающих" в Киеве. Фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine/

На свежих фото из храма видно, что Владимир и Елена Зеленские стоят рядом. И в глаза бросается разница в их росте. Выглядит так, что первая леди на несколько сантиметров выше мужа.

Владимир и Елена Зеленские с мировыми лидерами помянули память украинских воинов. Фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine/

По данным некоторых источников, Владимир Зеленский выше жены. Его рост составляет 170-172 см. Точной информации о росте Елены Зеленской нет в официальных источниках, но его оценивают приблизительно в 165-168 см. Таким образом выходит, что президент чуть выше первой леди.

Владимир и Елена Зеленские на общей молитве в Софии Киевской. Фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine/

Однако на свежих фото, где они стоят рядом, можно заметить, что Зеленская на пару сантиметров выше. Возможно, дело в ракурсе, с которого они сняты. А может быть первая леди на высоких каблуках, поэтому выглядит выше мужа.

На фото видно, что Владимир и Елена Зеленские не одинакового роста. Фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine/

Ранее "Телеграф" рассказывал о Владимире Зеленском спустя четыре года большой войны. Как изменился президент и не только внешне.