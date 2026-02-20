НЛО действительно существуют? Трамп принял сенсационное решение и упрекнул Обаму

Время от времени над США видят непонятные объекты

Президент США Дональд Трамп решил рассекретить правительственные документы, касающиеся внеземной жизни и НЛО. В то же время, он обвинил бывшего президента Барака Обаму в разглашении секретной информации, касающейся пришельцев.

Что нужно знать:

Недавно Обама заявил, что инопланетяне действительно существуют

Трамп сказал, что бывший глава США не должен был этого делать

Американский лидер пообещал раскрыть данные о таинственных фактах об НЛО

В соцсети Truth Social Трамп написал, что даст поручение по раскрытию документов главе Пентагона Питу Хэгсету и соответствующим департаментам и ведомствам. Свое решение глава Белого дома объяснил "огромным интересом к этому вопросу".

Учитывая огромный интерес, который был проявлен, я поручу министру обороны и другим соответствующим департаментам и ведомствам начать процесс идентификации и обнародования правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неидентифицированных воздушных явлений и неидентифицированных летающих объектов (НЛО), а также любой другой информации, связанной с этими чрезвычайно сложными, но очень интересными и важными вопросами, — пишет Трамп

В чем Трамп обвинил Обаму

По словам американского лидера, Барак Обама не должен был разглашать секретную информацию. Речь идет о недавнем выступлении бывшего президента США в подкасте.

Он предоставил секретную информацию, он не должен этого делать, – заявил Трамп журналистам на борту Air Force One

Что сказал Обама об НЛО

В интервью Брайану Тайлеру Коэну в начале февраля Обама заявил, что инопланетяне действительно существуют. В то же время, он добавил, что не видел ни одного из них "и их не держат в Зоне 51". Позже бывший президент уточнил, что не имел в виду никаких особых знаний.

Зона 51. Там нет подземного объекта, разве что существует этот огромный заговор, который они утаили от президента Соединенных Штатов, — сказал Обама

Что такое Зона 51

Зона 51 (Area 51) – это сверхсекретная военная база США, расположенная в штате Невада. Ее официальное назначение – полигон для разработки и испытания экспериментальных летательных аппаратов и систем вооружения. Однако базу, отличающуюся высокой закрытостью, строгой охраной и многочисленными конспирологическими теориями, связывают с исследованием НЛО и инопланетян.

Предупредительные таблички вблизи Зоны 51

Пентагон сфальсифицировал данные об НЛО в Зоне 51?

Летом прошлого года New York Post написал, что Пентагон тайно внедрил теорию заговора об НЛО в Зоне 51, чтобы скрыть секретную программу оружия. В 1980-х годах полковник ВВС якобы посетил бар в Неваде вблизи Зоны 51 и передал владельцу сфабрикованные фотографии летающих тарелок вблизи секретной правительственной базы. Впоследствии полковник в отставке признался следователем Пентагона, выполнявшим официальное задание.

В 2021 году США разведка США раскрыла данные о непознанных летающих объектах

В 2021 году разведывательное сообщество США опубликовало отчет, в котором подробно описывалось то, что ему известно о непознанных летающих объектах. Их якобы за последние несколько десятилетий замечали военные летчики.

В том же году Пентагон опубликовал видео, на котором видно, как американские военные пилоты отслеживают неопознанные летающие объекты. Они вращались или быстро меняли направление в воздухе.

Как сообщал "Телеграф", Министерство обороны США в конце лета 2023 года запустило веб-сайт с официальной информацией об аномальных явлениях, в том числе НЛО. Там публикуют ранее засекреченные фото и видео, которые есть в распоряжении Пентагона.