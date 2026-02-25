Парик, синяк и проблемы с произношением. Новое выступление Трампа подогрело слухи о его состоянии здоровья

Американцы заметили нечто странное в облике главы страны

Президент США Дональд Трамп 24 февраля обратился к Конгрессу, внимание привлекли некоторые детали его внешности. Огромный синяк на руке главы США снова вызвал опасения о состоянии его здоровья, но появилось и кое-что новое.

Что нужно знать:

79-летний Трамп имеет определенные типичные для его возраста проблемы со здоровьем

Его не в первый раз подозревают в ношении парика — однако глава США это опровергает

Также время от времени появляются слухи, что Трамп, якобы перенес инсульт

Как пишет IrishStar, на затылке, ближе к шее Трампа, заметили что-то похожее на бирку. Это вызвало предположение среди американцев, что глава Белого дома стал носить парик.

Это мог быть случайный кусок ткани или бумаги, но он стал поводом для новой волны разговоров, что Трамп носит парик. "Бирку" заметили, когда президент повернулся влево, чтобы принять одобрительные аплодисменты республиканцев.

Странный объект на затылке Трампа

Трамп давно отрицает, что носит парик

Это не первый раз, когда Трампа подозревают, что он пользуется париком. Однако он опровергает это — в 2016 году он даже позволил телеведущему Джимми Феллону коснуться своих волос, чтобы доказать, что они настоящие.

Волосы Трампа в Конгрессе выглядели так. Фото: Getty Images

Трамп не мог произнести простые слова и имел огромный синяк на руке

Во время речи Трамп испытывал трудности с произношением простых слов, что вызвало новые опасения за его здоровье. Кроме того, у президента снова заметили огромную гематому, которая практически не сходит с тыльной стороны руки Трампа. Как известно, у него хроническая венозная недостаточность и он принимает большие дозы аспирина. Это может быть причиной гематом и отечности конечностей.

У Трампа снова был синяк на руке. Фото: Getty Images

Гематому заметили на правой руке Трампа. Фото: Getty Images

У Трампа был инсульт?

В прошлом месяце один из врачей заявил, что у Трампа, вероятно, произошел инсульт. У него, добавил медик, отмечались основные симптомы этого состояния.

Младший сын Трампа пришел в Конгресс поддержать отца и удивил американцев

Все пятеро детей Трампа присутствовали на его первом обращении в Конгресс за второй срок в должности. Это редкое явление для его семьи.

Все дети Трампа – Иванка, Дональд-младший, Эрик, Тиффани и Беррон – сидели на галерее Палаты представителей вместе с первой леди Меланией Трамп. Также присутствовал муж Иванки Трамп, Джаред Кушнер, ставший центральной фигурой во внешней политике президента.

Семья Трампа на его выступлении в Конгрессе

Однако больше всего американцев удивило присутствие младшего сына Трампа, которого родила ему Мелания. 19-летний студент Нью-Йоркского университета Беррон Трамп обычно держится в стороне от политической карьеры отца.

Беррон – пятый и самый молодой ребенок Трампа, а также единственный ребенок с Меланией Трамп. Во время речи отца он в классическом черном костюме стоял между матерью Меланией и сводной сестрой Иванкой.

Как рассказывал "Телеграф", слухи об инсульте Трампа распространились также в сентябре прошлого года. Тогда президент США испугал всех своим перекошенным лицом.