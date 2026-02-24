Трамп придумал новый "дедлайн" для завершения войны в Украине. Какие даты были раньше

Американский лидер уже не в первый раз ставит предельную дату для остановки войны

Президент США Дональд Трамп якобы определил очередную дату, до которой должна завершиться война России против Украины. Он хочет, чтобы это произошло до 4 июля 2026 года, это будет 250-я годовщина независимости США.

Что нужно знать:

Трамп постоянно пытается привязать завершение войны в Украине к определенным датам

Однако у России другие планы, эти даты проходят, а Путин продолжает войну

Сначала Трамп вообще обещал остановить войну за 24 часа, которые затем превратились в 100 дней

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников и чиновников НАТО. Однако, по их словам, нет никаких признаков того, что глава России Владимир Путин готов к соглашению, не удовлетворяющему его основные требования.

По словам источников, переговоры уже несколько раз превысили сроки, и даже некоторые американские чиновники частно признают, что не видят никаких признаков того, что Путин готов уступить свои максималистские позиции, — пишет Bloomberg

Обещания Трампа остановить войну — какие даты и сроки были раньше

Обещать остановить войну в Украине Трамп начал еще до того, как стал президентом США. В ходе предвыборной кампании он говорил, что завершит войну "за 24 часа".

После официальной церемонии инаугурации журналисты напомнили Трампу его обещание. Он сказал "прошло только полдня. У меня осталось еще полдня". Позже Трамп заявил, что в его словах по поводу завершения войны в Украине в течение 24 часов был "небольшой сарказм".

Вскоре после своей инаугурации в январе 2025 года Трамп сказал, что поставил задачу своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за 100 дней.

В конце июля 2025 Трамп дал России 10 дней на прекращение войны в Украине, иначе будут санкции. Срок истек 8 августа, Кремль не отреагировал на ультиматум.

В результате, в конце октября США ввела очередные санкции против РФ за то, что она продолжает вести войну против Украины. Они стали первыми с тех пор, как Трамп стал президентом.

За время президентства США периодически появляется информация, что он планирует остановить войну РФ против Украины до какой-либо даты. Например, к Пасхе или Дню благодарения в США. Однако у Путина другие планы и "дедлайны" Трампа проходят, а ситуация не меняется.

