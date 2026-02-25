Упомянул Россию всего один раз. Трамп обратился к Конгрессу: что и сколько говорил об Украине

На обращение Трампа несколько конгрессменов пришли в одежде и со значками протестного характера

Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу дважды упомянул Украину. Он говорил об убитой в Штатах прошлым летом 23-летней украинке Ирине Заруцкой и усилиях США по достижению мира в Украине.

Что нужно знать:

Трамп заявил, что США упорно трудятся, чтобы закончить девятую войну (России против Украины)

Речь Трамп начал со слов "наша нация вернулась", добавив, что США снова уважают в мире

Много внимания президент США уделил борьбе с нелегалами

Что Трамп сказал об Ирине Заруцкой

Во время своей речи глава США сказал, что молодая украинка "убежала от жестокой войны, но была убита закоренелым преступником, которого отпустили убивать". Затем Трамп обратился к матери Ирины, заявив, что "для нас честь, что сегодня здесь с нами женщина, прошедшая через ад – Анна Заруцкая". Президент США напомнил, что Ирина (которую он назвал очень красивой молодой женщиной) с мамой из-за войны переехали из Украины в Штаты.

Минувшим летом 23-летняя Ирина ехала домой, когда монстр, арестованный и освобожденный десяток раз без залога, порезал ножом ее шею и тело. Никто не забудет выражение лица Ирины, когда она смотрела на своего нападающего в последние секунды своей жизни. Она убежала от войны, чтобы быть убитой преступником. Госпожа Заруцкая, сегодня я обещаю справедливость в деле вашей замечательной дочери, Ирины, — сказал Дональд Трамп

Убийство Ирины Заруцкой — что известно

После начала войны Ирина с мамой переехали в США и поселились в городе Шарлотт, Северная Каролина. 22 августа на станции легкорельсового транспорта в этом городе ее нашли мертвой.

Ирина Заруцкая

На теле девушки обнаружили следы ножевых ранений. Вскоре полиция арестовала подозреваемого в убийстве Ирины Заруцкой — 34-летнего Декарлоса Брауна. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой ступени. Мотив убийства остается неизвестным, расследование продолжается.

Ирина Заруцкая и Декарлос Браун

Это не первый арест Декарлоса Брауна. Начиная с 2011 года, он несколько раз был арестован за кражу, ограбление с применением опасного оружия и угрозы. После убийства Ирины Трамп заявил, что требует смертной казни для Дераклоса Брауна.

Видео убийства Ирины Заруцкой, о котором говорил Трамп

Что Трамп сказал о войне в Украине

Глава Белого дома сказал, что США упорно работают над завершением войны России против Украины. Трамп снова повторил свой обычный тезис, что война никогда бы не началась, будь он президентом.

И мы очень упорно работаем, чтобы закончить девятую войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где двадцать пять тысяч солдат погибают каждый месяц. Подумайте об этом, двадцать пять тысяч солдат погибают в месяц. Война, которая бы никогда не произошла, будь я президентом, никогда бы не произошла, Дональд Трамп

Что сказал Трамп о России

Россию в ходе обращения к Конгрессу Трамп упомянул только раз. Собственно, в словах, описанных выше, в контексте завершения войны, которую Россия ведет против Украины.

Сколько человек ежедневно РФ теряет на войне против Украины

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 25 февраля в Украине с начала полномасштабной войны было ликвидировано около 1 262 490 российских оккупантов (1 070 только за минувшие сутки).

В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России ежемесячно на территории Украины несет потери примерно 30 тысяч человек. Он подчеркнул, что речь идет именно о погибших россиянах, а не раненых.

Как рассказывал "Телеграф", Трамп якобы определил очередную дату, к которой должна завершиться война России против Украины. Он хочет, чтобы это произошло до 4 июля 2026 года, это будет 250-летие независимости США.