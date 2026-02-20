Пошел служить в ВСУ? Как выглядит сын сооснователя "Квартала 95" Сергея Шефира и где он сейчас

Парень был помощником депутата, а потом стал комиком

Сергей Шефир — сооснователь "Студии Квартал-95" и в прошлом "правая рука" Владимира Зеленского. У него с женой Ларисой есть сын Никита, которому сейчас около 30 лет.

что известно о Никите Шефире и действительно ли он служит в Вооруженных силах Украины.

Никита Шефир — что о нем известно?

В сети не так много информации о сыне Сергея Шефира. В публикациях даже не указано, какого он года рождения. Однако известно, что Никита — единственный сын Сергея и Ларисы Шефиров.

С 2019 года парень работал помощником народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Киселя. Никита был оформлен по срочному трудовому договору на постоянной основе. Согласно журналистским расследованиям Bihus.Info, за первые два года работы в Верховной Раде он получил около 600 тысяч гривен зарплаты из бюджета.

Также известно, что Никита Шефир принимал участие в юмористическом шоу "Лига Смеха" в составе команды "The Beatles" из Винницы. Этот коллектив запомнился зрителям молодым составом и характерным стилем юмора. При этом сам Никита больше позиционировал себя как автор и участник, нежели фронтмен.

Где сейчас сын Шефира?

С начала мая 2022 года Никита Шефир вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил сам на странице в Instagram в сентябре 2024 года. По словам парня, он учился на военной кафедре, чтобы заменить этим срочную службу.

Пришел еще младшим лейтенантом с военной кафедры и уже полгода хожу в капитанском звании. Хотя сначала рассматривал кафедру просто как замену срочной службе – на деле во время войны это позволило мобилизоваться и быть полезным на своем месте Никита Шефир

По словам парня, во время отпусков он занимался творчеством, создавал контент и участвовал в "Лиге Смеха". На странице Шефира-младшего есть несколько фото в военной форме, но в целом он не так часто публикует новые снимки в своем микроблоге.

