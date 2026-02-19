На концерты исполнителя не раскупили билеты

Российский исполнитель Григорий Лепс, который известен своей пропутинской позицией и призывами убивать украинцев, потерял 13 млн рублей и расстался с 20-летней любовницей. На концерты артиста не раскупили билеты, из-за чего он понес финансовые потери.

Как пишут российские СМИ, посещаемость концертов 63-летнего Лепса ощутимо просела. Так, за неделю он дал три концерта — в Краснодаре, Ставрополе и Ессентуках. И если в первом городе недопродали 800 билетов, из-за чего он потерял 5,5 млн рублей, то в двух других городах с трудом продали половину залов. Это привело к еще большим финансовым потерям.

Лепс стал невостребованным в России. Фото: Getty Images

Стоит отметить, что стоимость билетов на концерты Лепса стартовала от ₽4 тысячи под потолком и до ₽30 тысяч на первых рядах. В результате, по подсчетам экспертов, путинист заработал в районе 57 млн рублей из возможных 70 млн.

Григорий Лепс потерял деньги из-за непроданных билетов. Фото: https://spletnik.ru/

Кроме финансовых проблем у Лепса неприятности и в личной жизни — его бросила 20-летнее любовница Аврора Киба, с которой он строил отношения с лета 2026 года. Спустя год девушка хвасталась в соцсетях помолвочным кольцом, а свадьба планировалась летом 2025 года.

Григорий Лепс и его бывшая девушка Аврора Киба. Фото: https://spletnik.ru/

Однако этого не произошло, а уже в конце января 2026 года Аврора сообщила в соцсетях, что они с Лепсом больше не пара. По слухам, невеста бросила Лепса еще в декабре 2025 года, но первое время скрывала это.

Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: соцсети

