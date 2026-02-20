Пішов служити у ЗСУ? Як виглядає син співзасновника "Кварталу 95" Сергія Шефіра і де він зараз
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Хлопець був помічником депутата, а згодом став коміком
Сергій Шефір — співзасновник "Студії Квартал-95" і в минулому "права рука" Володимира Зеленського. У нього із дружиною Ларисою є син Микита, якому зараз близько 30 років.
"Телеграф" розповідає, що відомо про Микиту Шефіра і чи справді він служить у Збройних силах України.
Микита Шефір – що про нього відомо?
У мережі не так багато інформації про сина Сергія Шефіра. У публікаціях навіть не зазначено, якого він року народження. Проте відомо, що Микита – єдиний син Сергія та Лариси Шефірів.
З 2019 року хлопець працював помічником народного депутата від партії "Слуга народу" Юрія Киселя. Микита був оформлений за строковим трудовим договором на постійній основі. Згідно з журналістськими розслідуваннями Bihus.Info, за перші два роки роботи у Верховній Раді він отримав близько 600 тисяч гривень зарплати з бюджету.
Також відомо, що Микита Шефір брав участь у гумористичному шоу "Ліга Сміху" у складі команди "The Beatles" із Вінниці. Цей колектив запам’ятався глядачам молодим складом та характерним стилем гумору. При цьому сам Микита більше позиціонував себе як автор та учасник, ніж фронтмен.
Де зараз син Шефіра?
З початку травня 2022 року Микита Шефір вступив до лав Збройних сил України. Про це він повідомив сам на сторінці в Instagram у вересні 2024 року. За словами хлопця, він навчався на військовій кафедрі, щоб замінити на це термінову службу.
Прийшов ще молодшим лейтенантом із військової кафедри і вже півроку ходжу в капітанському званні. Хоча спочатку розглядав кафедру просто як заміну строковій службі – насправді під час війни це дозволило мобілізуватись та бути корисним на своєму місці.
За словами хлопця, під час відпусток він займався творчістю, створював контент та брав участь у "Лізі Сміху". На сторінці Шефіра-молодшого є кілька фото у військовій формі, але загалом він не так часто публікує нові знімки у своєму мікроблозі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що одеські чиновники носять годинники за тисячі євро. Виявилося, що у Лисака скромніше, ніж у Труханова.