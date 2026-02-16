Причина оказалась очень прозаичной и банальной

Владимир Зеленский — президент Украины с 2019 года, который прилагает максимум усилий для достижения справедливого мира в Украине. Он много лет женат с Еленой Зеленской, однако, как подметили в сети, носит обручальное кольцо "неправильно".

"Телеграф" рассказывает, почему президент Зеленский носит кольцо на среднем, а не безымянном пальце правой руки.

Фото: Getty Images

Что не так с кольцом Зеленского?

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Уже много лет их союз — пример для многих поклонников. Особенно их связь укрепилась после начала политической карьеры бывшего актера и комика. А когда Зеленские стали президентом и первой леди к ним стало еще больше внимания.

Фото: Getty Images

Так, многие украинцы заметили, что Владимир Александрович носит обручальное кольцо на среднем пальце правой руки. Однако это считается неправильным, так как именно обручалку по традиции нужно носить на безымянном пальце.

Фото: Getty Images

Причина такому решения весьма банальна и прозаична, в этот нет никаких магических знаков, как начали судачить в соцсетях. Дело в том, что на момент женитьбы Зеленскому было 25 лет и он был немного плотнее. А потом он немного похудел, пальцы стали тоньше и кольцо просто начало спадать.

Фото: Getty Images

С того времени артист начал носить обручальное кольцо на среднем пальце — просто чтобы не потерять. Об этом рассказывал сам президент, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, Елена предлагала отнести украшение к ювелиру и подогнать размер, однако он решил оставить все как есть, просто потому что уже привык.

