Работал с Януковичем и Трампом: что известно о Поле Манафорте, который собирался продвигать в президенты Залужного

Американский политтехнолог уже работал с украинскими политиками

Пол Манафорт — влиятельный американский политтехнолог и лоббист, который в свое время работал с Трампом и Януковичем. Теперь стало известно, что свои услуги он предлагал и экс-главкому, а ныне послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, но тот отказался.

Что стоит знать:

Пол Манафорт — известный американский политтехнолог, работавший с президентами США и Украины

Он помог Виктору Януковичу прийти к власти, но позже был осужден в США за финансовые махинации

Манафорт предлагал свои услуги Валерию Залужному, однако получил отказ от нынешнего посла

"Телеграф" собрал информацию о том, кто такой Пол Манафорт и что известно о его работе с Януковичем и Трампом.

Фото: Getty Images

Пол Манафорт — что о нем известно?

Пол Джон Манафорт родился в штате Коннектикут 1 апреля 1949 года, сейчас ему 76 лет. Он окончил Джорджтаунский университет, где получил степень бакалавра в области бизнес-администрирования и степень доктора права. Свою карьеру Манафорт начинал в Республиканской партии. В 1970-х и 1980-х годах работал в избирательных штабах президентов Джеральда Форда и Рональда Рейгана.

Уже в 1980 году он стал соучредителем лоббистской фирмы Black, Manafort & Stone. Компания получила известность благодаря представлению интересов как американских политиков, так и зарубежных лидеров. В Украине о Поле Манафорте знают как о политтехнологе, который работал с Януковичем и "Партией регионов".

Фото: Getty Images

Манафорт и работа с Януковичем

Пол Манафорт сотрудничал с Виктором Януковичем около 10 лет — с 2004 по 2014 год. После поражения на президентских выборах 2004 года Манафорт помог Януковичу полностью изменить образ — научил его правильно одеваться, выступать на публике и работать с западной прессой.

Под его руководством "Партия регионов" успешно лидировала на парламентских выборах, а сам Янукович победил на президентских выборах в 2010 году.

После Евромайдана, в 2016 году в Украине были обнародованы данные из так называемой "амбарной книги" Партии регионов, где фигурировали выплаты Манафорту на сумму около 12,7 млн долларов наличными, которые не были официально задекларированы в США.

Фото: Getty Images

Манафорт и сотрудничество с Трампом

В начале 2016 года Пол Манафорт начал работать в предвыборной кампании Дональда Трампа. А с июня по август того же года он занимал пост председателя предвыборного штаба. После скандальной публикации в СМИ о его финансовых связях с Януковичем и Партией регионов Манафорт вынужден был уйти в отставку.

Фото: Getty Images

После этого расследованием его деятельности и финансовых махинаций занялся американский спецпрокурор Роберт Мюллер. В 2018 году по этому делу Манафорт был осужден за финансовые махинации и налоговые преступления, связанные с его деятельностью в Украине. В конце 2020 года Дональд Трамп полностью помиловал Пола Манафорта.

Фото: Getty Images

Теперь, как выяснили журналисты Associated Press, Пол Манафорт предлагал свои услуги политтехнолога для продвижения в президенты Украины Валерия Залужного. При этом сам посол Украины в Великобритании отказывается обсуждать свои политические амбиции.

