"Худший покер-фейс". Выражение лица главной дипломатки ЕС в Мюнхене стало вирусным (фото и видео)

Дипломатка едва сдерживала свой скептицизм

Выражение лица главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас стало одним из выдающихся моментов на Мюнхенской конференции. Издание Politico назвало ее мимику во время выступления посла США в ООН Майкла Уолтца "худшим покер-фейсом".

Что нужно знать:

В отличие от прошедшей мюнхенской конференции, в этом году Штаты обратились к европейцам как к друзьям

Однако, несмотря на дружелюбный тон, смысл слов Государственного секретаря США Марк Рубио — жесткий

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас выразила свое отношение мимикой

Этот момент Politico внесло в список девяти моментов, которые "стоит запомнить" с конференции в Мюнхене в этом году. В объектив попало лицо Каи Каллас, которая не смогла сдержать скептицизма, когда Майкл Уолтц "хвастался", что администрация президента США Дональда Трампа якобы смогла остановить много войн во всем мире.

Реакция Каллас, которая сжала губы и надула щеки, быстро стала вирусной и стала символом раздражения европейцев американцами, — говорится в статье

Реакция Каллас на перечисление войн, которые якобы закончили США

Дискуссию Каллас и Уолтца Politico назвало "Наибольшее сражение №1"

Разговор назвали "раздражительным". Каллас решительно спорила с Уолтцем по всем вопросам — от противоречивой Совета мира для Газы, предложенной Трампом, до отношения Вашингтона к своим союзникам.

Кайя Каллас на конференции безопасности в Мюнхене. Фото: Getty Images

Когда, например, Россия идет на войну, она идет сама, потому что у нее нет союзников; когда Америка идет на войну, тогда, знаете, многие из нас идут с вами, и мы теряем своих людей, – сказала Каллас американцу, и зал поддержал ее аплодисментами

