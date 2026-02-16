Главные выводы после Мюнхена: временный Трамп и новая Европа

США предложили дружбу Европе, но не поздно ли?

Без преувеличения Мюнхенская конференция безопасности задает политические тренды на год и более вперед. В прошлом году Европа повергла в шок после жесткой речи вице-президента США Джей Ди Вэнса и провела месяцы в переосмыслении собственной роли и способах оторваться от Вашингтона.

На этот раз Штаты обратились к европейцам как к друзьям. Но на самом деле смысл выступления Государственного секретаря США Марк Рубио мало чем отличался от того, что доносил его коллега.

Так, вместо поучений Венса прозвучали похвала и обращение к общей истории, религии, культуре и ценностям континентов с обеих сторон Атлантики.

Рубио произнес важные слова о неравнодушии США по поводу судьбы Европы и желании видеть партнеров рядом сильными.

Однако под цветной оберткой скрывается горькая правда: Америка строит новый мировой порядок на основе доктрины Трампа. Если друзья присоединятся — хорошо, если нет — так потому и быть.

США готовы "бросить" Европу, если она не изменится ради общего будущего. Однако разделяют ли европейские столицы американское видение будущего? Не факт.

Об окончательном коллапсе этого токсического брака так же речь не идет. Европейцы берут на себя бремя собственной безопасности, в том числе ядерной, как это инициирует Франция. Но американские войска и оружие до сих пор обеспечивают континенту критическую защиту для сдерживания России.

Президент Франции Эммануэль Макрон в Мюнхене. Фото Getty Images

Как говорил Рубио, узы между США и Европой слишком крепки, чтобы разорвать их навсегда. К тому же европейцы понимают, что ради Украины и надежды на окончание войны, они должны идти на компромиссы с американцами.

И еще один важный вывод, который можно сделать из Мюнхена в этом году — что Трамп и его подход к партнерам не является вечным. Речь не только о промежуточных выборах в Конгресс США, которые могут лишить республиканцев большинства. Но и о президентской гонке 2028 года, которая набирает оборотов уже сейчас.

Одним из самых медийных участников конференции этого года стал главный политический оппонент президента США — губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом. Хотя ему естественно не хватает портфолио в сфере внешней политики, он не сдерживал себя в оценках дипломатических усилий Трампа положить конец путинской агрессии.

Также Ньюсом показательно посетил Украинский дом, открывший свои двери в Мюнхене. СМИ сфотографировали губернатора на фоне "Шахеда", который является частью выставки внутри здания.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Фото CNN

Параллельно бывшая Государственный секретарь США Хиллари Клинтон активно подрывала имидж Трампа, изображая его как "динозавра", за которого держится собственная партия.

Она заявила: в случае поражения на ноябрьских выборах Трамп превратится в "раненого динозавра", который будет еще опаснее. Роль Европы – стоять на своих приоритетах и не оглядываться на хаос, который может происходить в Штатах.

Словом, демократы пытались вложить в головы европейцев мнение о том, что Трамп — временное явление.

Девизом конференции в этом году было выражение "В процессе разрушения". И именно эти слова — точное отражение происходящего вокруг: старые альянсы шатки, старые правила не работают, а мира, который мы знали, больше не существует.

Для каждого без исключения государства это означает одно: либо брать ответственность за собственное будущее и безопасность, либо оставаться заложником чужих установок. "Меняйся или умри, — как говорится в работе художника Алексея Сая в Украинском доме. Это срочное украинское послание в Европу.

Украина давно выбрала свой путь и каждый день борется за него. Независимость и стратегическая автономия, о которой так много говорят – не абстрактное понятие, а конкретные действия. Готовность защищать свою землю, ценности и людей здесь и сейчас.