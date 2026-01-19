"Трамп стреляет себе в ногу". Как президент США разрушает столетние связи с союзниками

Сейчас США не помогают ни Европе, ни Украине своими ограничениями

Президент США Дональд Трамп будет воевать на экономическом и политическом поле не с врагами, а с друзьями, то есть союзниками. Это достаточно хорошо демонстрируют пошлины на европейские страны на фоне вопроса с Гренландией.

Об этом Иван Ступак — военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины, рассказал в интервью "Телеграфу".

Что нужно знать:

Трамп наложил пошлины на те страны, которые отправили в Гренландию свои войска, примерно до 15 человек

Если политика США не остановится в плане пошлин, возможна торговая война

Европа хочет обрести независимость от Америки, но на это нужен не один год

По словам Ступака, Трамп такой человек, который воюет со своими друзьями. Сейчас можно увидеть, как он фактически разрушает все связи США со странами-союзниками, которые строились еще во времена Первой мировой войны.

"Европейцы действительно очень зависят от американцев. Они говорят, что нам нам, европейцам, нужно минимум 2-3 года, что быть готовыми отдельно от Соединенных Штатов Америки к любым неприятным событиям в будущем", — говорит эксперт.

По мнению Ступака, они уже сейчас пытаются делать многое, но имеют большие пробелы. Ведь если брать "оборонку", Европа долгое время в нее не вкладывалась. Европейцы полностью рассчитывали на Штаты, то есть что "они только свистнут и американцы на танках, авианосцах уже здесь". Более того, одним из крупнейших торговых партнеров Европы являются США.

"Трамп пригрозил 25% пошлины на европейские товары, которые едут в Соединенные Штаты Америки. Это может быть все: французские вина, коньяки, Mercedes BMW и т.д. Президент США беспрекословно стреляет себе в ногу, в пятку или там в пятую точку", — говорит Ступак.

Он отмечает, что в настоящее время США не помогают ни Европе, ни Украине своими ограничениями. Если же ЕС ответит так называемыми контр-пошлинами — будет торговая война. Но действия Трампа идут на пользу исключительно Ирану, Северной Корее, Китаю и Российской Федерации.

