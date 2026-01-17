Или Гренландия, или… Какие товары из Европы Трамп обложил пошлинами для США

Уже летом пошлины достигнут 25%

Президент США Дональд Трамп вводит пошлины на союзников из-за Гренландии. Уже с 1 февраля большинство Европейских стран ожидает до 10% на все товары.

Что нужно знать:

В список стран попали не только Дания и Норвегия

С 1 июня пошлины возрастут до 25%

Условие для снятия пошлин — контроль США над Гренландией

Как отметил Трамп, к странам, имеющим пошлины 10%, относятся: Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия. Пошлины коснутся всей продукции, ввозимой в США.

"Ради глобальной и национальной безопасности США должны купить Гренландию, поскольку Россия и Китай стремятся получить контроль над ней… Этот тариф будет начисляться и будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и тотальной покупке Гренландии", — утверждает президент США.

Трамп добавил, что с 1 июня пошлины будут увеличены до 25%.

Что США импортирует из Европы

Дания – потребительские товары (одежда, электроника, бытовые изделия), машины, оборудование.

– потребительские товары (одежда, электроника, бытовые изделия), машины, оборудование. Швеция – механическое оборудование, авто и запчасти, электротехника, химические и фармацевтические продукты.

– механическое оборудование, авто и запчасти, электротехника, химические и фармацевтические продукты. Франция – авто, химические и фармацевтические продукты, косметика, парфюмерия, легкие промышленные товары и дизайнерские товары.

– авто, химические и фармацевтические продукты, косметика, парфюмерия, легкие промышленные товары и дизайнерские товары. Германия – один из крупнейших экспортеров в США – медицинское оборудование и инструменты, фармацевтические препараты, автомобили и автозапчасти.

– один из крупнейших экспортеров в США – медицинское оборудование и инструменты, фармацевтические препараты, автомобили и автозапчасти. Великобритания — автомобили и машинное оборудование, фармацевтические продукты, запчасти к самолетам и авиационное оборудование.

— автомобили и машинное оборудование, фармацевтические продукты, запчасти к самолетам и авиационное оборудование. Нидерланды – машины и механическое оборудование, медицинские устройства и фармацевтика, химические продукты и пластмассы.

– машины и механическое оборудование, медицинские устройства и фармацевтика, химические продукты и пластмассы. Финляндия – химические продукты и минерально-химические товары, бумага и целлюлоза или бумажные изделия, электронные изделия.

Кроме того, США получают немало услуг от этих стран Европы, включая логистику, финансовые услуги, банковские и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем на самом деле Трампу Гренландия и почему дело не только в полезных ископаемых.