Важнее, чем кажется. Зачем на самом деле Трампу Гренландия

Профессор и доктор наук Ягодзинский дал четкий ответ

После нескольких громких заявлений президента США Дональда Трампа по поводу амбиций на Гренландию у многих возникает вопрос: зачем американскому лидеру эта страна; имеет ли она стратегическое значение. Оказывается, что да, и немалое.

Об этом "Телеграфу" рассказал Сергей Ягодзинский — доктор наук, профессор и проректор Европейского университета. По его словам, заявления Трампа — это не просто игра на публику, они имеют определенную основу.

Что нужно знать:

США действительно интересует Гренландия со стратегической точки зрения

Эта страна может играть важную роль как в защите неба над США, так и наоборот

Трамп вряд ли готов пойти на Третью мировую за Гренландию, но намерен контролировать эту страну

Ягодзинский говорит, что для того, чтобы понять намерения Трампа относительно Гренландии, достаточно вспомнить некоторые факты. Один из них это то, что у России немало вооружений вроде "Орешника", который преодолевает 12 тысяч км в час. США это понимают и видят потенциальную угрозу.

Более того, есть ракеты со скоростью в 33 тысячи км/ч. Такое оружие может из Гренландии до Нью-Йорка долететь за 7-8 минут. Фактически даже новейшая система ПВО не сможет его сбить.

Гренландия действительно может рассматриваться как территория, с которой происходит прикрытие неба Соединенных Штатов Америки и Европы. И европейцы тоже это прекрасно понимают. Но международное право оно такое, оно не позволяет им сказать, что да, нам это нужно для защиты, давайте наплюем на все международные права и будем делить заново территорию и еще раз создадим Первую мировую войну, только уже Третью мировую войну", — объясняет эксперт.

Таким образом, Гренландия действительно нужна Штатам и Трампу. Однако, насколько далеко он зайдет в этом вопросе, сложно сказать. Ведь пока можно услышать только намеки, какие-то попытки подкупить гренландцев, но прямых действий еще не было, говорит Ягодзинский.

"Что касается Нью-Йорка, Вашингтона, они, американцы, четко понимают, если на территории Гренландии будет какая-то военная база другой страны, их города в опасности. Они этого не допустят, как и Трамп", — резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно СМИ назвали три сценария спасения Гренландии для Европы.