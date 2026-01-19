"Больше не буду миротворцем": Трамп обозлился на страну НАТО из-за Нобелевской премии мира

Американский лидер заговорил об этом в разрезе своих посягательств на Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не чувствует "обязательства думать исключительно о мире". Причиной он назвал то, что ему не присудили Нобелевскую премию мира за "прекращение восьми войн".

Что нужно знать:

Несмотря на несогласие НАТО, Трамп продолжает выражать намерения установить контроль над Гренландией

Лидер оппозиции Венесуэлы передала Трампу свою медаль Нобелевской награды мира, в Норвегии этого не поддержали

Глава США заявляет, что документальных подтверждений, что Гренландия принадлежит Дании, якобы нет

Об этом Трамп написал в письме, которое направил премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере, сообщает PBS News. Глава США таким образом аргументировал свои посягательства на Гренландию.

Дорогой Йонас: учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за прекращение 8 войн и более, я больше не чувствую обязательства думать исключительно о мире, — пишет глава США.

Трамп также выразил несогласие с причинами, по которым Гренландия принадлежит Дании. По его словам, это не подтверждено письменными документами.

Дания не способна защитить эту землю от России или Китая, и вообще — почему они имеют "право собственности"? Нет никаких письменных документов — только то, что несколько сот лет назад туда причалила лодка. Но и наши лодки тоже туда причаливали, — говорится в письме

Трамп также похвастался тем, сколько он сделал для НАТО. Теперь, пишет президент США, очередь Альянса сделать "что-то" для Америки.

Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента его основания, и теперь НАТО должно что-то сделать для США. Мир не будет безопасен, пока у нас нет полного и абсолютного контроля над Гренландией", — Дональд Трамп

Что предшествовало

Политики Норвегии назвали "абсурдным" решение лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины отдать Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира. Нобелевский центр мира, расположенный в Норвегии, заявил, что "медаль может менять владельцев, но титул лауреата Нобелевской премии мира нельзя передать". Норвежские политики также выразили несогласие с действиями Мачадо.

Напомним, доктор наук, профессор и проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский объяснил "Телеграфу", зачем Трампу Гренландия. Эта страна имеет важное стратегическое значение.