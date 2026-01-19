"Трамп стріляє собі в ногу". Як президент США руйнує столітні зв’язки з союзниками

Наразі США не допомагають ані Європі, ані Україні своїми обмеженнями

Президент США Дональд Трамп буде воювати на економічному та політичному полі не з ворогами, а з друзями, тобто союзниками. Це досить добре демонструють мита на європейські країни на тлі питання з Гренландією.

Про це Іван Ступак — військовий експерт та колишній співробітник Служби безпеки України, розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

Що треба знати:

Трамп наклав мита на ті країни, які відправили до Гренландії свої війська, приблизно до 15 чоловік

Якщо політика США не зупиниться в плані мит, можлива торговельна війна

Європа хоче здобути незалежність від Америки, але на це треба не один рік

За словами Ступака, Трамп така людина, яка воює зі своїми друзями. Зараз можна побачити, як він фактично руйнує усі зв'язки США з країнами-союзниками, які будувались ще в часи Першої світової війни.

"Європейці дійсно дуже залежать від американців. Вони говорять, що нам нам, європейцям, потрібно мінімум 2-3 роки, що бути готовими окремо від Сполучених Штатів Америки до будь-яких неприємних подій у майбутньому", — каже експерт.

На думку Ступака, вони вже зараз намагаються чимало робити, але мають великі прогалини. Адже, якщо брати "оборонку", Європа тривалий час в неї не вкладалась. Європейці всеціло розраховували на Штати, тобто що "вони тільки свиснуть і американці на танках, авіаносцях вже тут". Ба більше, одним з найбільших торговельних партнерів Європи є США.

"Трамп пригрозив 25% мита на європейські товари, які їдуть до Сполучених Штатів Америки. Це може бути все: французькі вина, коньяки, Mercedes BMW тощо. Президент США беззаперечно стріляє собі в ногу, в п'ятку або там в п'яту точку", — каже Ступак.

Він наголошує, що наразі США не допомагають ані Європі, ані Україні своїми обмеженнями. Якщо ж ЄС відповість так званими контрмитами — буде торговельна війна. Але наразі дії Трампа йдуть на користь виключно Ірану, Північній Кореї, Китаю та Російській Федерації.

