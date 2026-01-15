Основал "Миротворец" и был заочно арестован в Москве. Где сейчас Антон Геращенко и чем занимается
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Геращенко перестал вести социальные сети
Антон Геращенко — яркая фигура в украинской политике. Его деятельность на протяжении многих лет была тесно связана с Министерством внутренних дел (МВД), но в последнее время он пропал с радаров.
Что известно:
- Антон Геращенко был депутатом Верховной Рады VIII созыва, а также заместителем министра МВД и советником главы МВД
- Экс-политик создал базу "Миротворец", в 2017 году пережил покушение и в последние годы перестал появляться на экране
Антон Геращенко — что о нем известно
Украинский политик Антон Геращенко родился в 1979 году в Харькове, где получил высшее образование и начал первые шаги в политической карьере. В 19 лет Геращенко баллотировался в местны совет, но депутатом ему удалось стать только с четвертой попытки, в 23 года.
Поворотным моментом в деятельности политика стала Оранжевая революция, во время которой Геращенко познакомился с будущим министром внутренних дел Арсеном Аваковым и присоединился к партии "Наша Украина". В середине 2000-х его политическая карьера пошла вверх.
В 2014 году Геращенко был избран народным депутатом Верховной Рады от партии "Народный фронт". В парламенте он стал соавтором более сотни законопроектов, включая инициативу о запрете изготовления и распространения георгиевской ленты.
В конце 2014 года Антон Геращенко вошел в состав коллегии Министерства внутренних дел (МВД), а в 2019 году его назначили заместителем главы ведомства. В 2021 году, после отставки Арсена Авакова, Геращенко стал советником нового главы МВД Дениса Монастырского.
В том же году Антон Геращенко инициировал создание базы "Миротворец", где собраны данные о сепаратистах и сторонниках так называемого "русского мира". ООН и ОБСЕ критиковали сайт из-за публикаций личной информации людей, но СБУ не обнаружила нарушений украинского законодательства, поэтому "Миротворец" продолжает работу и регулярно обновляет базу.
Широкий резонанс получила история, связанная с попыткой покушения на Антона Геращенко. Это произошло в январе 2017 года. СБУ тогда заявила, что нападение было организовано представителем террористической группировки "ЛНР" по заказу российских военных структур.
Следует отметить, что в 2018 году суд в Москве заочно арестовал украинского политика, обвинив в "призывах к террористической деятельности" из-за публикации в соцсетях с просьбой сообщать информацию о российских военных, участвовавших в операции в Сирии. Сам Геращенко назвал эти обвинения ложными.
Где сейчас Антон Геращенко и чем занимается во время войны
В первые месяцы полномасштабной войны Антон Геращенко оставался заметной фигурой в медийном пространстве. Он регулярно появлялся в телеэфирах, комментировал события как для украинских телеканалов и СМИ, так и для оппозиционных российских YouTube-площадок.
Но со временем Геращенко практически исчез из публичного поля и перестал вести страницу в Facebook . Последняя его публикация датирована 15 февраля 2025 года, при этом основная часть постов была посвящена теме войны и поддержке Вооруженных сил Украины.
Однако политик продолжает развивать Telegram-канал "Правда Геращенко", где публикует новости и комментарии о ключевых событиях в Украине и мире. Также у него остаются активные аккаунты в Twitter и на YouTube.
Судя по данным в социальных сетях, Антон Геращенко является соучредителем аналитического центра "Украинский институт будущего". Кроме того, он продолжает работать в Киевской школе государственного управления имени Сергея Нижнего. На официальном сайте учреждения Геращенко указан как один из спикеров программы "Школа министров".
"Телеграф" писал ранее, как изменился экс-премьер Гройсман и где он сейчас. Экс-политик отрастил бородку и сильно похудел.