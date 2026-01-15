Заснував "Миротворець" і був заочно заарештований у Москві. Де зараз Антон Геращенко і чим займається

Геращенко перестав вести соціальні мережі

Антон Геращенко – яскрава постать в українській політиці. Його діяльність упродовж багатьох років була тісно пов’язана з Міністерством внутрішніх справ (МВС), але останнім часом він зник із радарів.

Що відомо:

Антон Геращенко був депутатом Верховної Ради VIII скликання, а також заступником міністра МВС та радником голови МВС

Експолітик створив базу "Миротворець", у 2017 році пережив замах і останні роки перестав з’являтися на екрані

Антон Геращенко — що про нього відомо

Український політик Антон Геращенко народився 1979 року в Харкові, де здобув вищу освіту та розпочав перші кроки у політичній кар’єрі. У 19 років Геращенко балотувався до місцевої ради, але депутатом йому вдалося стати лише з четвертої спроби, у 23 роки.

Антон Геращенко був радником голови МВС, Фото: mvs.gov.

Поворотним моментом у діяльності політика стала Помаранчева революція, під час якої Геращенко познайомився з майбутнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та приєднався до партії "Наша Україна". У середині 2000-х його політична кар’єра пішла вгору.

Антон Геращенко та Арсен Аваков, Фото: УНІАН

У 2014 році Геращенка було обрано народним депутатом Верховної Ради від партії "Народний фронт". У парламенті він став співавтором понад сотні законопроєктів, включаючи ініціативу про заборону виготовлення та розповсюдження георгіївської стрічки.

Геращенко був депутатом VIII скликання, Фото: Вікіпедія

Наприкінці 2014 року Антон Геращенко увійшов до складу колегії Міністерства внутрішніх справ (МВС), а 2019 року його призначили заступником голови відомства. У 2021 році, після відставки Арсена Авакова, Геращенко став радником нового глави МВС Дениса Монастирського.

У тому ж році Антон Геращенко ініціював створення бази "Миротворець", де зібрані дані про сепаратистів та прихильників так званого "руського міра". ООН та ОБСЄ критикували сайт через публікації особистої інформації людей, але СБУ не виявила порушень українського законодавства, тому "Миротворець" продовжує роботу і регулярно оновлює базу.

Антон Геращенко створив "Миротворець", Фото: @anton.gerashchenko.7

Широкого резонансу набула історія, пов’язана зі спробою замаху на Антона Геращенка. Це сталося у січні 2017 року. СБУ тоді заявила, що напад був організований представником терористичного угрупування "ЛНР" на замовлення російських військових структур.

Слід зазначити, що у 2018 році суд у Москві заочно заарештував українського політика, звинувативши у "закликах до терористичної діяльності" через публікацію в соцмережах з проханням повідомляти інформацію про російських військових, які брали участь в операції в Сирії. Сам Геращенко назвав ці звинувачення хибними.

Де зараз Антон Геращенко та чим займається під час війни

У перші місяці повномасштабної війни Антон Геращенко залишався помітною фігурою у медійному просторі. Він регулярно з’являвся у телеефірах, коментував події як для українських телеканалів та ЗМІ, так і для опозиційних російських YouTube-майданчиків.

Антон Геращенко зараз, Фото: @anton.gerashchenko.7

Але згодом Геращенко практично зник із публічного поля і перестав вести сторінку у Facebook. Остання його публікація датована 15 лютого 2025 року, при цьому основну частину постів було присвячено темі війни та підтримці Збройних сил України.

Проте політик продовжує розвивати Telegram-канал "Правда Геращенко", де публікує новини та коментарі щодо ключових подій в Україні та світі. Також у нього залишаються активні облікові записи в Twitter і на YouTube.

Судячи з даних у соціальних мережах, Антон Геращенко є співзасновником аналітичного центру "Український інститут майбутнього". Крім того, він продовжує працювати у Київській школі державного управління імені Сергія Нижнього. На офіційному сайті установи Геращенко вказано як одного зі спікерів програми "Школа міністрів".

Антон Геращенко працює у Київській школі держуправління ім. Нижнього

