Был лицом украинской обороны, а теперь избегает публичности? Куда пропал экс-министр Резников (фото)

В 2024 году Резникову восстановили право на занятие адвокатской деятельностью

В начале полномасштабной войны экс-министр обороны Алексей Резников, у которого летом проходили обыски, был одним из главных лиц украинского руководства. Но в 2023 году ушел в отставку и стал менее активным в медийном пространстве.

Что известно:

Алексей Резников с 2021 по 2023 год занимал должность министра обороны Украины и достиг значительных успехов в вопросе поставок оружия ВСУ

Ушел с должности министра обороны после ряда скандалов в Минобороны и стал избегать публичности

Резников восстановил адвокатскую деятельность и стал директором программ по безопасности и обороне в Украинском институте будущего

Алексей Резников — что о нем известно

Алексей Резников родился во Львове 18 июня 1966 года (ему сейчас 59 лет). С ноября 2021 по сентябрь 2023 года он занимал должность министра обороны в нашем правительстве, а также является адвокатом и Заслуженным юристом Украины.

Алексей Резников был министром обороны, Фото: Getty Images

В начале полномасштабного войны Резников координировал оборону и международную поддержку, благодаря которым ВСУ удалось выстоять в самые критические недели, сдержать наступление врага и заложить основу для дальнейшего укрепления нашей армии.

Алексей Резников в начале войны, Фото: Getty Images

Алексей Резников проявил себя как опытный переговорщик, в начале вторжения он лично присутствовал в Беларуси на переговорах с российской стороной. Именно он инициировал "Рамштайн", в рамках которого представители европейских оборонных ведомств согласовывали поставки вооружения ВСУ.

Алексей Резников на посту министра обороны, Фото: Getty Images

На посту министра обороны Резников прилагал максимум усилий, чтобы западные страны передали Украине истребители F-16 для защиты неба, а также договорился о программах обучения украинских пилотов.

Но в 2023 после череды скандалов, которые прошли в министерстве обороны, Алексей Резников ушел с поста, а его место занял Рустем Умеров. К самому Резникову в контексте коррупционных расследований претензий не было. Когда Рада увольняла Резникова, депутаты аплодировали ему стоя.

Алексей Резников ушел с должности в 2023 году, Фото: Getty Images

Где сейчас Алексей Резников и чем занимается

После ухода с должности Алексей Резников перестал активно вести социальные сети. В 2024 году стало известно, что он восстановил право на занятие адвокатской деятельностью.

Алексей Резников не хочет возвращаться в политику,Фото: Getty Images

Также в прошлом году экс-министр обороны стал директором проекта "Безопасных и оборонных программ" в Украинском институте будущего.

Именно Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны. Ждем ваши идеи, мнения и сотрудничество. Обещаем новый уровень аналитики, содержания и дискуссии! соучредитель Украинского института будущего Игорь Лиски

В сентябре 2024 года журналисты "Радио Свобода" "поймали" Алексея Резникова в Праге. Бывший министр отрицал коррупцию в ведомстве под своим руководством, а также признался, что не планирует возвращаться на госслужбу.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас экс-министр МВД Аваков. Он хотел возглавить Харьков и скандалил с Кернесом.