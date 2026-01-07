Отрастил бородку и сильно похудел: как изменился экс-премьер Гройсман и где он сейчас (фото)
Гройсман активно ведет социальные сети
Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман после 2019 года ушел из большой политики и редко появляется в медийном пространстве. При этом экс-политик активно помогает украинской армии и внешне сильно изменился.
Что известно:
- Владимир Гройсман был мэром Винницы, спикером Верховной Рады и премьер-министром Украины (с 2016 по 2019 годы)
- После 2019 года Владимир Гройсман ушел из политики, изменил стиль и заметно похудел
- Экс-премьер остается в Украине, помогает ВСУ и является активным пользователем социальных сетей
Владимир Гройсман — что о нем известно
Владимир Гройсман родился 20 января 1978 года в Виннице. Свою карьеру он начал в бизнесе, став коммерческим директором семейного предприятия "Юность" и проработав в этой сфере более десяти лет.
Политическую деятельность Гройсман начал в 2002 году, когда стал самым молодым депутатом городского совета Винницы. В 2006 году он был избран мэром города и оставался на этом посту до 2014 года, после чего перешел в большую политику.
С 2016 по 2019 годы Гройсман занимал должность премьер-министра Украины. После поражения Петра Порошенко на выборах он покинул партию "Блок ПП" и создал собственное политическое движение "Украинская стратегия Гройсмана", но оно не преодолело проходной барьер на парламентских выборах. В 2022 году ее деятельность была приостановлена.
Как сейчас выглядит Гройсман и чем занимается
После ухода из политики Владимир Гройсман сильно изменился. На свежих фотографиях в соцсетях бывший премьер выглядит намного стройнее, а еще он отрастил седоватую бородку и сменил стиль в одежде.
Строгие костюмы уступили место джинсам, а белые рубашки сменились пуловерами, свитерами и жилетками. В интервью за 2019 год Гройсман признался, что не соблюдал никаких диет:
На самом деле я думаю, что тут сочетание двух факторов — это сила и воля. Когда есть сила воли, взять себя в руки и привести к нормальной форме
Ходили слухи, что в начале полномасштабной войны экс-премьер выехал из Украины, но эта информация оказалась фейковой. Гройсман сейчас возглавляет Межрегиональный координационный гуманитарный штаб в Виннице и периодически бывает в Киеве.
Его штаб занимается помощью ВСУ и гражданским. На своей странице в Facebook Владимир Гройсман отметил, что за 2025 год штаб отправил на фронт более 14 тысяч FPV-дронов, более 120 автомобилей и другие специальные транспортные средства, ретрансляторы, тепловизионные прицелы для наших бойцов.
Также бывший премьер участвует в различных международных форумах и освещает в социальных сетях важные политические новости. В политику, судя по всему, возвращаться он пока не стремится.
