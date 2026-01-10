Едва не стал президентом, затем ушел в тень? Куда пропал Сергей Тигипко и чем занимается

Тигипко сейчас сосредоточен на развитии своего бизнеса

Сергей Тигипко — одна из самых узнаваемых фигур в политической жизни страны и в бизнес кругах. В последнее время он почти не появляется в медийном пространстве, но остается в Киеве и занимается реализацией своих проектов.

Что известно:

Сергей Тигипко развивал политическую карьеру и дважды баллотировался в президенты Украины

Сейчас политик больше находится в тени, но активно развивает свой банковский бизнес и участвует в форумах

Сергей Тигипко — что о нем известно

Политический деятель Сергей Тигипко родился в 1960 году в Молдове, но после школы переехал в Украину, где получил образование и начал развивать карьеру. Сначала Тигипко занимался банковским делом, а в 1994 году пришел в политику.

Сергей Тигипко в Верховной Раде, Фото: Facebook.com/Tigipko

Политик работал в правительстве Украины при разных режимах власти, занимая должность министра экономики, министра социальной политики, а также вице-премьер-министра Украины. Тигипко также с 2002 по 2004 год был главой Национального банка.

Сергей Тигипко был министром и главой Нацбанка, Фото: Facebook.com/Tigipko

Кроме того, Сергей Тигипко дважды баллотировался в президенты Украины (в 2010 и 2014 годах). Пиком его политического влияния стал именно 2010 год, когда Тигипко занял сильную позицию в опросах экзит-полов и заставил понервничать своих конкурентов — Юлию Тимошенко и Виктора Януковича. Однако по результатам выборов первого тура Тигипко занял третью позицию.

Сергей Тигипко дважды баллотировался в президенты, Фото: Facebook.com/Tigipko

Где сейчас Сергей Тигипко и чем занимается

Отойдя от активной публичной деятельности, Тигипко сосредоточился на управлении своей многопрофильной бизнес-империей — TAS Group. В 2025 году он не только сохранил статус одного из богатейших украинцев (8-е место в рейтинге "Фокус"), но и стал одним из самых влиятельных инвесторов в период войны.

Сергей Тигипко активно развивает банковский бизнес, Фото: Facebook.com/Tigipko

Несмотря на то что предприниматель не ведет социальные сети и редко появляется в медийном пространстве, Сергей Тигипко активно развивает банковский бизнес и участвует в различных экономических форумах.

В 2024 году вложения его группы в украинские активы составили 140 млн долларов, а в 2025-м выросли еще на 29%, достигнув 180 млн долларов. Бизнес-интересы Тигипко охватывают стратегические отрасли: от финансового сектора, где он контролирует "ТАСкомбанк" и Universal Bank (включая проект Monobank), до тяжелой промышленности (производства грузовых вагонов и техники).

Сергей Тигипко входит в список самых богатых украинцев, Фото: Facebook.com/Tigipko

Политик продолжает жить в Киеве и активно ведет дела за границей, в частности в Австрии и Швейцарии, где у TAS Group есть инвестиции и недвижимость.

