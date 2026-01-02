Выращивает орешки и занимается дронами? Где сейчас Арсен Аваков и что о нем известно
После ухода с поста министра МВД политик пропал из медийного пространства
Арсен Аваков — бывший министр внутренних дел, который ушел в отставку в 2021 году. Он запомнился как человек, который дольше всего — 7 лет — был на этой должности при двух президентах. После увольнения политик снизил медийную деятельность и сосредоточился на бизнесе. В этот день, 2 января, Аваков отмечает день рождения — ему исполнилось 62 года.
Что стоит знать:
- Арсен Аваков был министром внутренних дел рекордные семь лет при двух президентах
- Сейчас экс-министр живет в Украине и занимается агробизнесом по выращиванию фундука
- Политик участвует в оборонных проектах, связанных с производством тактических дронов
"Телеграф" рассказывает, что известно об Арсене Авакове во время войны в Украине и чем он теперь занимается.
Арсен Аваков — что о нем известно?
Арсен Аваков родился 2 января 1964 года в Баку, однако с 1966 года семья перебралась в Харьков. После школы он окончил Харьковский политехнический институт, где получил специальность инженера-системотехника.
В 90-е годы Аваков начал строить бизнес. Он основал АО "Инвестор" и банк "Базис", став одним из самых влиятельных бизнесменов Харьковского региона. А политическую карьеру начал строить в 2004 году во время Оранжевой Революции. В то время Арсен Борисович был одним из соратников Виктора Ющенко.
В 2005-2010 годах Аваков возглавлял Харьковскую ОГА. В 2012 году стал народным депутатом от партии "Батькивщина". А уже в 2014 году стал министром внутренних дел и был на этой должности дольше всех — до 2021 года. Под его руководством прошла реформа Нацполиции и создание Национальной гвардии.
Где сейчас Аваков и чем занимается?
После отставки с должности министра Аваков снизил публичную активность. Вероятно, он остается жить в Украине, но точно информации о его местонахождении нет.
В 2023 году стало известно, что Арсен Борисович занялся агробизнесом. Он является совладельцем компании "Карпатские золотые орешки" в Закарпатской области, которая занимается выращиванием фундука на больших плантациях.
Кроме того, судя по его постам в Facebook, Аваков вовлечен в проекты, связанные с оборонным сектором. Так, например, в августе 2025 года он опубликовал на своей странице фотографию с дронами и намеком на спецоперацию СБУ "Паутина".
