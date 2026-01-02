Выращивает орешки и занимается дронами? Где сейчас Арсен Аваков и что о нем известно

После ухода с поста министра МВД политик пропал из медийного пространства

Арсен Аваков — бывший министр внутренних дел, который ушел в отставку в 2021 году. Он запомнился как человек, который дольше всего — 7 лет — был на этой должности при двух президентах. После увольнения политик снизил медийную деятельность и сосредоточился на бизнесе. В этот день, 2 января, Аваков отмечает день рождения — ему исполнилось 62 года.

Что стоит знать:

Арсен Аваков был министром внутренних дел рекордные семь лет при двух президентах

Сейчас экс-министр живет в Украине и занимается агробизнесом по выращиванию фундука

Политик участвует в оборонных проектах, связанных с производством тактических дронов

"Телеграф" рассказывает, что известно об Арсене Авакове во время войны в Украине и чем он теперь занимается.

Арсен Аваков. Фото: Getty Images

Арсен Аваков — что о нем известно?

Арсен Аваков родился 2 января 1964 года в Баку, однако с 1966 года семья перебралась в Харьков. После школы он окончил Харьковский политехнический институт, где получил специальность инженера-системотехника.

В 90-е годы Аваков начал строить бизнес. Он основал АО "Инвестор" и банк "Базис", став одним из самых влиятельных бизнесменов Харьковского региона. А политическую карьеру начал строить в 2004 году во время Оранжевой Революции. В то время Арсен Борисович был одним из соратников Виктора Ющенко.

Арсен Аваков стал народным депутатом в 2012 году. Фото: Getty Images

В 2005-2010 годах Аваков возглавлял Харьковскую ОГА. В 2012 году стал народным депутатом от партии "Батькивщина". А уже в 2014 году стал министром внутренних дел и был на этой должности дольше всех — до 2021 года. Под его руководством прошла реформа Нацполиции и создание Национальной гвардии.

Аваков принимал участие в реформе Нацполиции. Фото: Getty Images

Где сейчас Аваков и чем занимается?

После отставки с должности министра Аваков снизил публичную активность. Вероятно, он остается жить в Украине, но точно информации о его местонахождении нет.

В 2023 году стало известно, что Арсен Борисович занялся агробизнесом. Он является совладельцем компании "Карпатские золотые орешки" в Закарпатской области, которая занимается выращиванием фундука на больших плантациях.

Аваков в Верховной Раде. Фото: Getty Images

Кроме того, судя по его постам в Facebook, Аваков вовлечен в проекты, связанные с оборонным сектором. Так, например, в августе 2025 года он опубликовал на своей странице фотографию с дронами и намеком на спецоперацию СБУ "Паутина".

После отставки Аваков занялся аграрным бизнесом. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живет опальный экс-депутат Мураев, сбежавший из Украины. Обвинения в госизмене и китайское убежище.