Была "калькулятором" Януковича и теневым министром: куда пропала Ирина Акимова и как сейчас выглядит

Она входила в список "100 самых влиятельных женщин Украины"

Бывший нардеп от Партии регионов и теневой министр экономики во время президентства Виктора Януковича, Ирина Акимова, кардинально сменила профессию и ушла в искусство.

Что нужно знать:

Ирина Акимова родилась в Харькове

Она занимала высокие посты при Януковиче и входила в теневое правительство

Сейчас Акимова отошла от политики

Будущий политик родилась в Харькове, сейчас ей 65 лет. В 1982 году с отличием окончила экономический факультет Харьковского государственного университета. С 1985 по 1997 год работала в ХГУ ассистентом, старшим преподавателем и доцентом. В то время она занимала должность старшего научного сотрудника в Центре экономических исследований Варшавского университета, а также была научным сотрудником экономического департамента Магдебургского университета.

С 2006 по 2007 год Акимова возглавляла ООО "Аналитический Центр "Бюро экономических и социальных технологий" в Киеве. С октября 2007 года она стала членом "Партии регионов", а уже в ноябре того же года — народным депутатом Украины VI созыва от ПР. Параллельно Акимова заняла пост заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики и вошла в теневое правительство Януковича на должность министра экономики. Ее называли "политиком-калькулятором".

25 февраля 2010 года политик была назначена первым заместителем главы Администрации Президента Украины, а 16 марта — Представителем Президента Украины в Кабинете Министров. В этом же году она заняла третье место в рейтинге "Фокус" "100 самых влиятельных женщин Украины", уступив лишь Юлии Тимошенко и Анне Герман.

Акимова с Анной Герман. Фото: photo.unian.ua

В 2011 году на телеканале ICTV Акимова заявила, что при Януковиче жизнь украинцев "стала лучше", что вызвало недовольство зрителей в студии. "Я сужу по своим родителям, что сегодня в Украине, в целом, лучше стало жить всем", — говорила она тогда.

24 января 2014 года Акимова была освобождена с поста первого заместителя главы администрации президента и назначена представителем Януковича в КМУ. В феврале того же года указом и.о. президента Александра Турчинова она была уволена, а в апреле сама объявила о выходе из "Партии регионов".

Где сейчас Ирина Акимова

После бегства Януковича Ирина Акимова отошла от активной политической деятельности. На ее странице в Фейсбуке указано, что она является директором объединения НоСЭП (Новая социальная и экономическая политика), а также возглавляет Ассоциацию женских исследований в искусстве (UAFRA). Однако сайты организаций давно неактивны.

Сейчас Акимова занимается живописью. За свои работы она получает награды не только в Украине, но и за ее пределами.

