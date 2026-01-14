Тимошенко знову зацікавилися слідчі? За яких президентів вона вже побувала у в'язниці

Тимошенко двічі була прем'єр-міністром України: у 2005 році та з 2007 по 2010

За даними ЗМІ, главу фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко нібито викрили на корупції. НАБУ і САП повідомили, що викрили керівника однієї з фракцій у Верховній Раді на корупції, а ЗМІ з посиланням на власні джерела пишуть, що йдеться про Юлію Тимошенко, це підтвердив й один з нардепів.

Що треба знати:

Напередодні пізно ввечері антикорупційні органи повідомили, що викрили на корупції керівника однієї з депутатських фракцій

Нардеп Гончаренко підтвердив, що йдеться про Тимошенко

Вона нібито пропонувала народним депутатам гроші за перехід або неформальне долучення до фракції "Батьківщина"

Тимошенко нібито викрили на корупції — що відомо

Про викриття поінформували НАБУ і САП. Про те що йдеться саме про Тимошенко, пише "Українська правда".

НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів, — заявили у НАБУ

Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди посадовцю). Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.

За даними джерел, ввечері 13 січня пройшли обшуки в офісі "Батьківщини" в Києві. Він розташований на вулиці Турівській.

Народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що у повідомленнях НАБУ та САП йдеться про Тимошенко. Він пише, що вона нібито вела перемовини з декількома депутатами про перехід або неформальне долучення до фракції "Батьківщина" за гроші. Хтось з депутатів це записав та передав матеріали в НАБУ.

Тимошенко вже була під слідством та відбувала покарання

Очільниця "Батьківщини" вже була під слідством та мала досвід відбування покарань, причому неодноразово. Вперше вона потрапила відправили до СІЗО ще за часів президента Леоніда Кучми у 2001 році. Це сталося після того, як Тимошенко пішла у відкриту опозицію, за звинуваченням у контрабанді газу. Вона провела за ґратами близько 40 днів.

У 2011 році, після того, як президентом став Віктор Янукович, Тимошенко звинуватили у перевищенні повноважень під час підписання угоди з російським "Газпромом" у 2009 році. Її засудили до 7 років колонії.

Тимошенко провела у в'язниці два з половиною роки – з серпня 2011 по лютий 2014-го. Тоді її визволення вимагала Європа, опозиція проводила мітинги на її підтримку.

Мережею вже ширяться меми

Інформація про те, що Тимошенко знову зайнялися правоохоронці, швидко поширилася мережею. Жартують, що вона виграла "ачівку" (віртуальну нагороду, значок або досягнення за виконання певних дій, найчастіше у відеоіграх, мобільних додатках) "посидіти при трьох президентах".

Раніше "Телеграф" розповідав, в яких умовах сиділа Юлія Тимошенко. У жовтні 2011 року її засудили до 7 років за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. 30 грудня її перевезли з Києва до Харкова.