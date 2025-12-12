Более 45 лет в браке. Как выглядит муж Юлии Тимошенко и что о нем известно

В 2012 году он получил политическое убежище в Чехии

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в политике с молодости. Все это время ее поддерживает любящий муж Александр.

Что нужно знать:

Александр Тимошенко родился в Днепре и закончил Днепровский национальный университет

Из-за преследования жены он жил в Чехии и поддерживал Евромайдан

Супруги имеют дочь Евгению, которая подарила им троих внуков

Родился Александр Тимошенко 11 июня 1960 года в Днепропетровске (сейчас — Днепр) в семье советского чиновника Геннадия Афанасьевича Тимошенко. Выпускник Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.

После летней сессии в университете Юлия отправилась работать старшей вожатой в пионерский лагерь, где также трудился Александр. Между ними быстро возникли не только дружеские, но и романтические чувства. Сразу после окончания лета молодые люди решили узаконить свои отношения. 15 сентября 1979 года Александр Тимошенко женился на Юлии Телегиной (девичья фамилия нардепа), которая впоследствии стала известным политиком и премьер-министром Украины.

Муж Тимошенко — украинский предприниматель. С 1997 года он занимал должность директора компании "Единые энергетические системы Украины". В октябре 2009 года предприятие было ликвидировано по решению суда. 14 июня 2011 года это решение было отменено после протеста прокуратуры, однако компания так и не возобновила работу.

В 2012 году Тимошенко получил политическое убежище в Чехии в связи с уголовным преследованием его жены в Украине во время президентства Януковича. Пребывая в Праге, он активно участвовал в организации мероприятий в поддержку Евромайдана и возглавил Международное общественное объединение "Батькивщина". После смены власти в 2014 году и восстановления Конституции Украины в редакции 2004 года Александр вернулся на родину.

Известно, что у супругов есть взрослая дочь Евгения, ей 45 лет. Она подарила им троих внуков и, вероятно, сейчас живет в Дубае.

