Брак длиной в 26 лет и две дочери. Как выглядит жена Яценюка и чем она занимается

Будущие супруги познакомились в банке

Бывший премьер-министра Украины Арсений Яценюк уже более 25 лет состоит в браке с Терезией Гур. У супругов две дочери.

Что нужно знать:

Терезия Гур родилась в 1970 году в семье философов

Она вышла замуж за Арсения Яценюка в 1999 году и имеет двух дочерей

Жена экс премьер-министра работает психологом

Терезия Викторовна Гур родилась в 1970 году в семье известных философов-ученых Киевского политехнического института. Получила образование в Киевском институте культуры, где обучалась по специальности библиографа научно-технической литературы и литературоведа.

Терезия с отцом Виктором Гуром. Фото: facebook.com/tereziya.yatsenyuk

С Арсением Яценюком она познакомилась на работе в "Райффайзен Банк Аваль". Именно Терезия первой проявила инициативу, пригласив коллегу на чашку кофе. Позже политик не раз говорил, что это была любовь с первого взгляда.

Фото: Getty Images

Пара поженилась 30 апреля 1999 года. Образ невесты запомнился утонченной элегантностью — серебристое платье и длинные белые перчатки.

Фото: Getty Images

В семье две дочери: Кристина (1999) и София (2004). В 2015 году София пробовала свои силы в шоу "Голос. Дети", однако не прошла дальше кастинга.

Фото: unian

Как сейчас выглядят София и Кристина Яценюки

После замужества Терезия Яценюк сосредоточилась на семье, совмещая это с общественной деятельностью. Она возглавляет Наблюдательный совет благотворительного семейного фонда "Відкрий Україну". В 2018 году СМИ сообщали, что супруга Яценюка работает психологом в отделении реабилитации Научно-практического центра профилактической и клинической медицины Государственного управления делами.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Терезия продолжила заниматься психологией и психоанализом: она участвует в профессиональных семинарах и читает лекции, о чем свидетельствуют публикации на ее странице в Facebook.

