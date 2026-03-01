Почти 30 грн экономии: в "Форе" обвалили цену на рис

Акционный период ограничен

Рис — один из самых базовых и популярных продуктов в рационе украинцев, которые ценят питательность и универсальность в приготовлении. Именно сейчас его можно купить по хорошей цене в сети супермаркетов "Фора".

"Телеграф" исследовал сайт магазина. Мы расскажем, сколько стоит черт "Родные традиции" (долгозернистый пропаренный).

В настоящее время в сети магазинов "Фора" действует масштабная акция на рис. Благодаря специальному предложению стоимость упаковки весом 1 кг снизилась почти вдвое.

Если раньше этот товар стоил 68,90 грн, то сейчас его можно приобрести всего за 39,90 грн, что соответствует скидке в -42%. Пропаренный рис особенно ценится хозяйками за то, что он всегда получается рассыпчатым и сохраняет больше полезных веществ после обработки.

Покупателям следует спешить, ведь акционный период ограничен. Согласно данным маркетплейса, выгодное предложение действует с 26 февраля по 4 марта 2026 года. Товар уже налицо на полках магазинов, а также доступен для заказа через онлайн-платформы сети. Можно существенно сэкономить на продуктах первой потребности.

