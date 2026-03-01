Минус 40% на "треугольники": в "Сильпо" распродают элитный шоколад по хорошей цене

Шоколад, отличающийся своей уникальной треугольной формой и высоким качеством ингредиентов, стал значительно доступнее для украинских покупателей

Для настоящих ценителей изысканных десертов представился отличный случай пополнить свои запасы. В сети супермаркетов Сильпо существенно снизили цену на премиальный импортный шоколад бренда Toblerone.

"Телеграф" исследовал цены на популярный шоколад. Мы расскажем, сколько он стоит в начале марта.

Сколько теперь стоит деликатес в "Сильпо"

Согласно данным сети Сильпо, стоимость 100-граммовой плитки Toblerone снизилась на 40%. В частности, акционное предложение действует на следующие позиции:

Шоколад молочный Toblerone с нугой, медом и миндалем (классический желтый дизайн);

с нугой, медом и миндалем (классический желтый дизайн); Шоколад молочный Toblerone с изюмом и медово-миндальной нугой (в фиолетовом упаковке).

До распродажи цена за единицу товара составляла 134,00 грн, однако сейчас деликатес можно приобрести всего за 79,99 грн. Таким образом покупатели могут сэкономить более 50 гривен на каждой плитке.

Стоит отметить, что подобные скидки на импортные деликатесы обычно связаны с несколькими факторами. Во-первых, сеть стремится сделать премиальные товары доступными для более широкого круга потребителей, повышая лояльность клиентов в праздничный или предпраздничный период. Во-вторых, это часть стратегии быстрого обновления ассортимента на полках, чтобы обеспечить покупателям доступ к свежим партиям товара, только что поступившим из Европы.

