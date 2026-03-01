Временной тупик: вот почему Украина до сих пор переводит часы

Объяснение может удивить вас

Перевод часов в Украине в 2026 году снова будет продолжаться. Хотя согласно законопроекту №4201, за который проголосовали депутаты, мы должны отказаться от этой традиции.

"Телеграф" расскажет, почему в Украине до сих пор переводят стрелки часов.

Что пошло не столько с законом о переводе часов

Напомним, в июле 2024 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4201, который должен был навсегда отменить переход на летнее время. Авторы инициативы отмечали, что постоянное "зимнее время" (UTC+2) естественно для 95% территории Украины, а отказ от скачков во времени положительно повлияет на здоровье граждан.

Законопроект №4201

Однако, чтобы закон вступил в силу, его должен был подписать Президент. По состоянию на весну 2026 подпись под документом так и не появилась.

Поскольку Владимир Зеленский не ветировал, но и не подписал закон, юридически продолжает действовать постановление Кабинета Министров от 1996 года, которое и обязывает нас крутить стрелки дважды в год.

По информации BBC News Украина, президент Украины не собирается его подписывать, потому что якобы в этом "увидели миллиардные убытки". По словам одного из источников, вето не использовали, чтобы "не обижать" спикера парламента Руслана Стефанчука, ведь это был его законопроект.

Нардеп Алексей Мовчан в комментарии "Телеграфу" объяснил настоящие причины сохранения практики перевода часов в Украине, выделив несколько ключевых факторов:

Экономическая выгода: Главной причиной является экономия электроэнергии. В условиях дефицита мощностей в энергосистеме сезонный переход позволяет максимально использовать световой день и уменьшать затраты на освещение.

Географические особенности: Украина расположена в трех естественных часовых поясах (от Закарпатья до востока Луганщины). Отказ от перевода привел бы к тому, что в одной части страны восходило бы солнце слишком рано, а в другой — слишком поздно, что неудобно для населения.

Приоритет здравого смысла над политикой: Несмотря на желание политически дистанцироваться от РФ (ведь летнее время в Украине совпадает со временем в Москве), экономические расчеты и географические реалии оказались более весомыми, чем политические амбиции.

Когда переводим часы в 2026 году

В этом году традиция остается неизменной. Нас ждут два перехода:

В летнее время. В ночь с субботы на воскресенье, 29 марта 2026 в 03:00 стрелки часов нужно перевести на один час вперед . Будем спать на час меньше, зато вечера станут светлее.

В ночь с субботы на воскресенье, в стрелки часов нужно перевести на . Будем спать на час меньше, зато вечера станут светлее. В зимнее время. В последнее воскресенье октября, 25 октября 2026 в 04:00 утра стрелки вернутся на один час назад.

