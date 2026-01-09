Вместе 28 лет и называет ее "главой семьи": как выглядит жена Гройсмана и что о ней известно (фото)

Елена родила Гройсману двоих детей

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который сильно похудел и пропал из медийного пространства, уже 28 лет состоит в браке. Его супругу зовут Елена и она редко появлялась на публике.

Что известно:

Экс-премьер Украины Владимир Гройсман женат на Елене Гройсман, с которой познакомился еще в 1995 году

Елена старше Гройсмана почти на 6 лет, родила ему двоих детей и воспитывает дочь от предыдущего брака

Елена Гройсман занималась предпринимательством и предпочитает вести закрытый образ жизни

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Владимира Гройсмана. Мы узнали некоторые детали его личной жизни.

Как выглядит жена Владимира Гройсмана и что о ней известно

Будущие супруги познакомились в 1995 году через общую знакомую. Елена на тот момент была в разводе и воспитывала дочь. Между ней и Владимиром сначала завязалась дружба, которая переросла в роман.

Владимир Гройсман с женой Еленой

Спустя некоторое время Гройсман предложил Елене жить вместе. Несмотря на молодой возраст, он уже мог позволить себе отдельное жилье, поскольку занимал должность коммерческого директора винницкого предприятия "Юность", принадлежавшего его отцу.

Гройсман в браке с Еленой уже 28 лет, Фото: @volodymyrgroysman

И хоть решение о совместной жизни Елена принимала не сразу, в 1997 году пара официально стала мужем и женой. Владимир сделал предложение накануне дня рождения невесты, когда ему было всего 19 лет.

В браке супруги состоят уже 28 лет. Вместе они воспитывают троих детей: старшую дочь Елены Юлию, а также общих детей — дочь Кристину и сына Давида.

Семья Владимира Гройсмана

В программе "ЖВЛ" за 2021 год экс-премьер подчеркнул, что Елена является "главой их семьи", он часто с ней советуется, поскольку жена очень хорошо разбирается в людях:

Она была и остается главой нашей семьи. В хорошем смысле этого слова….Никогда не ошибается. С другой стороны, она никогда не навязывает своего мнения Владимир Гройсман

Когда Владимир Гройсман был мэром Винницы и занимал высокий пост в украинском правительстве жена Елена сопровождала его на важных мероприятиях, но не стремилась к публичности.

Как выглядит Елена Гройсман, Фото: Вежа

В открытых источниках упоминалось, что Елена занималась предпринимательской деятельностью, однако в последние годы о ее жизни ничего неизвестно.

Жена Гройсмана ведет закрытый образ жизни, Фото: @volodymyrgroysman

При этом, имя Елены Гройсман ранее фигурировало в нескольких скандалах. В 2018 году СБУ начало расследование по факту возможной неуплаты около 600 тысяч гривен при растаможивании автомобиля Mercedes, приобретенного Еленой. Спустя несколько месяцев дело было закрыто. Сам Гройсман заявил, что расследование носило политический характер и стало, по его словам, ответом на его позицию в борьбе с контрабандой.

Владимир и Елена Гройсман, Фото: @volodymyrgroysman

Еще один резонансный эпизод произошел в 2016 году. Тогда СМИ сообщали о продаже премьер-министром недвижимости на сумму почти 8,8 млн гривен компании ООО "Магигранд", которая принадлежала его жене.

