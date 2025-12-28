Пережила нападение с ножом. Как выглядит жена экс-главы СБУ Турчинова и что о ней известно

Супруги не являются коренными киевлянами

Бывший исполняющий обязанности президента Украины и экс-глава СБУ Александр Турчинов находится в браке почти 35 лет.

Что нужно знать:

Анна Турчинова родилась в Днепре, ей 55 лет

Жена политика возглавляет кафедру иностранных языков

На нее нападали с ножом прямо на работе

Анна (в девичестве Белыба) родилась 1 апреля 1970 года в Днепропетровске (ныне Днепр), как и ее муж. Она окончила романо-германский факультет Днепровского университета, а затем продолжила обучение в аспирантуре Киевского лингвистического университета. У Анны есть сестра-близнец Раиса, которая работает бухгалтером в Киеве, а также племянница Лиза.

С 1995 года Турчинова преподает английский язык в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. С 2006 года возглавляет кафедру иностранных языков.

Будущие супруги познакомились во время работы в обкоме комсомола и поженились в 1991 году. В интервью gazeta в 2007 году женщина поделилась, что создание свадебного платья заняло целый месяц. Оно включало пять юбок и было полностью украшено бисером. В первые годы брака супруги проживали в двухкомнатной квартире Турчинова в Днепре. В 1993 году они купили квартиру в Киеве и переехали туда после окончания ремонта.

У супругов есть единственный сын Кирилл, который окончил Академию труда, социальных отношений и туризма, был аспирантом Института законодательства Верховной Рады. С 2014 по 2016 год служил в Национальной гвардии Украины.

Кирилл является доктором философии. Работает научным сотрудником в Институте телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины на отделе физического и математического моделирования.

Нападение с ножом

25 мая 2016 года на Анну было совершено нападение с ножом прямо в университете. Нападавший был оперативно задержан полицией, им оказался жителем Донецкой области. О происшествии в тот же день сообщил тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Нападавший, житель Донецкой области, приехал целенаправленно с оккупированной территории для нападения на семью Турчинова. У задержанного террориста извлекли комплект холодного оружия. На допросе он вел себя нагло, угрожая Турчинову и руководству государства Арсен Аваков

Скандал с ЛГБТ

Турчинова прославилась своими провокационными высказываниями о ЛГБТ-сообществе. В июне 2018 года она охарактеризовала ЛГБТ-людей как "отклонение от нормы", что вызвало осуждение со стороны правозащитных организаций.

