Март готовит сюрприз: когда в Киеве потеплеет до +10 градусов

Столица почувствует настоящее апрельское тепло

После нескольких прохладных дней с ночными "минусами" столицу ожидает постепенное потепление до +10 градусов.

Синоптики прогнозируют ощутимое повышение температуры уже в ближайшие дни, и один из дней недели удивит киевлян по-настоящему весенними показателями. Подробнее о погоде написал "Телеграф", взяв данные из "Meteo".

В Киеве первая неделя марта принесет переменную и мокрую погоду. В воскресенье, 1 марта, ожидается -3…+3 градуса, с прояснениями. В понедельник и вторник, 2-3 марта, температура будет колебаться от -1…+3 до 0…+2 градусов, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. 4-6 марта днем воздух будет прогреваться до +4…+5 градусов, однако ночи будут оставаться морозными.

Настоящее дыхание весны киевляне ощутят с 8 марта: столбики термометров поднимутся до +6 градусов, а уже 9-10 марта — до +7…+8 градусов при солнечной погоде. Кульминацией потепления станет среда, 11 марта, когда днем ожидается +10 С°. Солнце и легкий ветер создадут комфортабельные условия для прогулок.

Впрочем, 12-14 марта возможно кратковременное похолодание до -6 градусов ночью и около 0…+3 градусов днем. В четверг прогнозируют мокрый снег.

Какая будет погода в Киеве в первой половине марта. Фото: Meteo

Ранее "Телеграф" сообщал, что в середине марта в Украине ожидается резкое похолодание — украинский синоптик Игорь Кибальчич предупреждает об арктическом воздушном фронте.