Развелись после 20 лет брака: как выглядит первая жена Дмитрия Кулебы и что о ней известно

У пары в браке родились двое детей

Дмитрий Кулеба — бывший министр иностранных дел и весьма публичный человек. Недавно появились слухи, что его могут назначить главой внешней разведки в ходе кадровых перестановок Зеленского. Известно, что сейчас экс-министр строит отношения со Светланой Павелецкой, а до этого он был женат на Евгении Кулебе.

"Телеграф" рассказывает, что известно о первой жене Кулебы, которая родила ему двоих детей и строила политическую карьеру.

Евгения Кулеба — что о ней известно?

Евгения Кулеба — коренная киевлянка, она родилась 29 апреля 1981 года, сейчас ей 44 года. После школы окончила Киевский институт международных отношений. В начале 2000-х годов Евгения вышла замуж за Дмитрия Кулебу. В этом браке у экс-министра и его жены родились двое детей: в 2006 году — сын Егор, а в 2011 — дочь Любовь.

Бывшая жена и дети Дмитрия Кулебы. Фото: https://www.instagram.com/zhenyakuleba/

Евгения Кулеба известна как основательница проекта "Город-Сад". Именно эта организация занималась благоустройством парка Шелковичный в Славянске и Сквера Небесной сотни в Киеве. Также "Город-Сад" курировал ревитализацию парков и публичных пространств в других городах.

Дмитрий Кулеба и его бывшая жена Евгения. Фото: https://www.instagram.com/zhenyakuleba/

С 2005 по 2009 год Евгения строила дипломатическую карьеру в Министерстве иностранных дел Украины. Так, она некоторое время была дипломатом и проживала в Австрии. В разные годы Кулеба также координировала проект "Арсенал идей" в "Мистецькому Арсеналі" и авторский проект "Чужих муз". В 2021 году она вошла в список самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус" и в рейтинг успешных женщин от "НВ".

Евгения Кулеба. Фото: https://www.instagram.com/zhenyakuleba/

Политическая карьера Евгении началась в 2020 году, когда она прошла в Киевский городской совет (была №1 в списке партии "Слуга народа"). В горсовете она занимала должность секретаря экологической комиссии. Уже в конце 2025 года стало известно, что Кулеба сложила мандат депутата.

Евгения Кулеба пять лет была депутатом Киевского горсовета. Фото: https://www.instagram.com/zhenyakuleba/

Что касается личной жизни, то первые слухи о разводе Дмитрия и Евгении Кулеб появились в 2021 году. В сети обсуждали, что на тот момент министр иностранных дел закрутил роман с соосновательницей издательства "Книголав" Светланой Павелецкой. Позже стало известно, что официально супруги развелись в апреле 2022 года. После этого Дмитрий Кулеба перестал скрывать свою новую избранницу, а недавно — в ноябре 2025 года — стало известно, что он сделал ей предложение.

