Ведут закрытый образ жизни. Как выглядят дочери Дениса Шмыгаля и где они сейчас

Сейчас политик не показывает свою семью

Бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль более четверти века состоит в браке с Екатериной Шмыгаль. У супругов есть две взрослые дочери.

Что нужно знать:

Денис Шмыгаль и его жена Екатерина воспитывают двух дочерей

Семья появлялась на публичных мероприятиях в 2021 и 2022 годах

Сегодня наследницы предпочитают вести закрытую жизнь

Екатерина и Денис Шмыгаль поженились в 1998 году. В этом союзе появились на свет двое детей — дочери Анна и София. Наследницы украинского политика предпочитают оставаться вне публичного внимания, поэтому информации о них сейчас немного.

Дочери Дениса Шмыгаля — что о них известно

В октябре 2020 года Денис Шмыгаль в программе "Светская жизнь" рассказал Екатерине Осадчей, что вся его семья по-прежнему живет во Львове, откуда он родом. Впервые семья политика появилась в полном составе в 2021 году — во время празднования 30-летия Дня независимости Украины. Тогдашний премьер-министр вместе с супругой Екатериной и дочерьми посетил центр Киева. Все семейство было в торжественных вышиванках.

Позже Шмыгаль появился с семьей на концерте итальянского исполнителя Андреа Бочелли в Киеве. Жена и дочери Анна и София тогда предстали в изящных белых нарядах от украинских дизайнеров.

В интервью Осадчей старшая дочь Анна, которой сейчас должно быть 25 лет, поделилась, что обучается в магистратуре Львовской политехники и одновременно получает второе высшее образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по специальности "Филология". Младшая София тогда еще училась в средней школе.

На своей странице в Facebook Анна в последний раз публиковала пост в апреле 2022 года. Старшая дочь Шмыгаля делилась в профиле информацией о войне, в том числе публиковала видео с выступлениями отца. Где сейчас находятся наследницы политика и чем они занимаются, неизвестно.

Анна Шмыгаль

София Шмыгаль

