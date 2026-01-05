Более 25 лет вместе, но всегда в "тени". Где сейчас бывшая жена мэра Киева Кличко и как она выглядит

Наталья поддерживала мужа на ринге и воспитывала их троих детей

Нынешний мэр Киева Виталий Кличко долгое время был в браке с украинской моделью и певицей Натальей Егоровой. В 2022 году супруги заявили о разводе.

Что нужно знать:

Наталья Егорова четверть века была замужем за Кличко и воспитывала детей за границей

Она была рядом с боксером на его поединках и даже пела гимн Украины перед боями

Сегодня она живет в Германии, занимается благотворительностью и модельным бизнесом

Бывшая супруга Кличко родилась в 1974 году в городе Бровары Киевской области. С ранних лет она увлекалась гимнастикой, а позже — синхронным плаванием. Позднее Егорова пришла в модельный бизнес, который стал важной частью ее жизни.

Наталья Егорова в детстве. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

В интервью журналу Spiegel Наталья рассказала, что во время знакомства с Виталием Кличко в 1995 году ее сразу привлекла сила молодого боксера, хотя поначалу она не слишком воспринимала его ухаживания всерьез. Тем не менее настойчивость мужчины дала результат — он сумел завоевать Наталью, уведя ее у киевского бизнесмена.

26 апреля 1996 года пара сыграла свадьбу и сразу отправилась в Германию, где Кличко предстоял важный поединок. С тех пор Наталья неизменно поддерживала мужа на его поединках, всегда находясь рядом с рингом.

Фото: Getty Images

Егорова также не раз пела гимн Украины перед боями Виталия или его брата Владимира.

Наталья с братьями Кличко. Фото: Getty Images

В 2000 году у Натальи и Виталия родился сын Егор-Дэниел, в 2002-м — дочь Елизавета-Виктория, а в 2005-м — сын Максим. В 2014 году Егорова окончательно переехала в Германию, где посвятила себя благотворительной деятельности и воспитанию детей. Кличко регулярно навещал жену, и их отношения продолжались в основном на расстоянии.

Фото: Getty Images

Летом 2022 года стало известно о разводе супругов после 25 лет брака: они признались, что давно живут раздельно. Мэр столицы отметил, что сохранить семью им не удалось из-за разных интересов, а расстояние между супругами стало более ощутимым из-за войны. По словам Натальи, она все эти годы находилась в тени мужа: Кличко строил карьеру в Киеве, а она в одиночку воспитывала детей в Гамбурге — так продолжалось четверть века.

Егорова с детьми от Виталия Кличко. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Где сейчас Наталья Егорова

В 2022 году Егорова стала представительницей благотворительного фонда "Фіторятівники" в Германии, поддерживающего здоровье женщин и детей в Украине, и спустя год посетила Украину в составе немецкой делегации, оказывающей помощь украинским детям. В 2023 году она участвовала в немецком шоу "Танцы со звездами", однако покинула проект уже в третьем эфире.

В 2024 году Егорова подписала контракт с модельным агентством MGM Models. Сейчас она делится фотографиями с модных фотосессий, демонстрирует стильные образы и часто путешествует.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

