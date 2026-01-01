Полвека в браке с уроженкой России. Как выглядела в молодости жена Леонида Кучмы
Она более 30 лет работала инженером в Днепре
Супруга второго президента Украины Леонида Кучмы родилась в российской Удмуртии. Не многие помнят, как Людмила Кучма выглядела в молодости.
Что нужно знать:
- Людмила Талалаева познакомилась с будущим мужем в колхозе
- Она возглавляла крупные благотворительные фонды
- После 2022 года жена бывшего президента остается вне публичного поля
Людмила Николаевна Кучма (в девичестве Талалаева) родилась в Воткинске Удмуртской АССР. Более тридцати лет она проработала инженером в конструкторском бюро "Южное" в Днепре. Именно там состоялось ее знакомство с уроженцем Черниговской области Леонидом Кучмой — будущим президентом независимой Украины. По воспоминаниям самого политика, это была любовь с первого взгляда.
Их встреча произошла во время работы в колхозе, куда молодых специалистов направили на прополку. Леонид Кучма тогда руководил бригадой, а Людмила находилась у него в подчинении. В 1967 году пара сыграла свадьбу и с тех пор вместе уже 58 лет.
СМИ не раз писали, что Людмила могла оказывать значительное влияние на карьеру мужа: путь Кучмы в большую политику во многом стал возможен благодаря ее отчиму — Геннадию Туманову, занимавшему пост главного инженера Главного технического управления Министерства общего машиностроения СССР. В 1994 году Леонид Кучма стал вторым президентом Украины.
С 1996 года Людмила была почетным председателем Национального фонда социальной защиты "Украина — детям", а с 2000 года возглавляла "Фонд надежды и добра". Она активно поддерживала фестиваль "Изменим мир к лучшему!" в "Артеке", паралимпийское движение, а также была назначена специальным посланником ЮНЕСКО по вопросам поддержки талантливой молодежи. Фактически именно она первой заняла должность, связанную с формированием государственной социально-гуманитарной политики, положив начало развитию благотворительности в молодой стране.
Где сейчас Людмила Кучма
14 февраля 2022 года пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что экс-президент и его супруга не планируют покидать Украину. Однако в июне 2023 года журналисты "Украинской правды" заметили Кучму на отдыхе на Лазурном берегу. В ответ представители пресс-службы сообщили, что он выезжал за границу с целью лечения и впоследствии вместе с женой вернулся в Киев. Свежих фотографий Людмилы Кучмы в открытом доступе нет.
В браке у супругов родилась дочь Елена. Сегодня она является успешной предпринимательницей и женой известного украинского олигарха Виктора Пинчука.