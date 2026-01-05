Ведуть закритий спосіб життя. Як виглядають дочки Дениса Шмигаля і де вони зараз

Наразі політик не показує свою родину

Колишній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль більш як чверть століття знаходиться у шлюбі з Катериною Шмигаль. Подружжя має дві дорослі дочки.

Що потрібно знати:

Денис Шмигаль та його дружина Катерина виховують двох дочок

Сім’я з’являлася на публічних заходах у 2021 та 2022 роках

Сьогодні спадкоємиці вважають за краще вести закрите життя

Катерина та Денис Шмигаль одружилися 1998 року. У цьому союзі з’явилися на світ двоє дітей — донька Анна та Софія. Спадкоємиці українського політика вважають за краще залишатися поза публічною увагою, тому інформації про них зараз небагато.

Дочки Дениса Шмигаля — що про них відомо

У жовтні 2020 року Денис Шмигаль у програмі "Світське життя" розповів Катерині Осадчій, що вся його родина, як і раніше, живе у Львові, звідки він родом. Вперше родина політика з’явилася у повному складі у 2021 році – під час святкування 30-річчя Дня незалежності України. Тодішній прем’єр-міністр разом із дружиною Катериною та дочками відвідав центр Києва. Все сімейство було в урочистих вишиванках.

Пізніше Шмигаль з’явився із родиною на концерті італійського виконавця Андреа Бочеллі у Києві. Дружина та дочки Анна і Софія тоді постали у витонченому білому вбранні від українських дизайнерів.

В інтерв’ю Осадчій старша донька Анна, якій зараз має бути 25 років, поділилася, що навчається у магістратурі Львівської політехніки та водночас здобуває другу вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю "Філологія". Молодша Софія тоді ще навчалася у середній школі.

На своїй сторінці у Facebook Анна востаннє публікувала пост у квітні 2022 року. Старша дочка Шмигаля ділилася у профілі інформацією про війну, зокрема публікувала відео з виступами батька. Де зараз перебувають спадкоємиці політика і чим вони займаються, невідомо.

Анна Шмигаль

Софія Шмигаль

