С 18 лет воспитывает детей от наложниц мужа. Как выглядит жена главы Чечни Кадырова

Ее бизнес и семья попали под международные санкции

Глава Чечни Рамзан Кадыров имеет официальную жену. Она — "мать-героиня", получавшая от президента России Владимира Путина награды.

Что нужно знать:

Медни Кадырова вышла замуж в 18 лет

Она создала бренд мусульманской одежды и возглавляла крупный региональный фонд

Против нее и некоторых детей Кадырова введены международные санкции

Медни Мусаевна Кадырова (в девичестве Айдамирова) родилась 7 сентября 1978 года, сейчас ей 47 лет. Она выросла в уважаемой чеченской семье: ее отец Муса был местным старейшиной. Со своим будущим мужем Медни познакомилась еще в школьные годы.

В 1996 году пара поженилась, тогда Медни было всего 18 лет. Но сразу после свадьбы им пришлось расстаться: в то время шли военные действия, и Кадыров уехал в город Беной.

Медни и Рамзан Кадыров в молодости

В 2009 году Медни основала модный бренд Firdaws, специализирующийся на создании национальной, мусульманской одеждой для женщин. В 2016 году Медни с отличием окончила Гудермесский филиал Института финансов и права. В прошлом его окончил и сам Рамзан.

В настоящее время жена Кадырова занимает должность вице-президента Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова, который возглавляет ее свекровь — Аймани Кадырова, мать главы Чечни.

В 2021 году Медни была удостоена благодарственного письма от российского диктатора Владимира Путина, который отметил ее "вклад в общественную деятельность". А уже спустя год она стала одной из первых в России, получивших звание "Мать-героиня" и соответствующий знак отличия из рук диктатора.

Сколько детей у Кадырова

В СМИ неоднократно появлялись слухи о гареме путинской марионетки, в том числе с участием несовершеннолетних девушек, как отмечается в расследовании "Проекта". По данным источников, у Кадырова официально 14 детей, не все из которых родила Медни. Журналисты утверждают, что глава Чечни может забирать детей у своих наложниц, с которыми официальный брак невозможен. Некоторые дети также были усыновлены.

Доподленно неизвестно, сколько всего у Кадырова родных детей

Шесть сыновей и дочерей Кадырова, которых выдают за детей Медни, на самом деле были рождены тремя другими его "женами"

Медни Кадырова владеет элитной квартирой в Москве площадью 209,8 м². Согласно декларации за 2014 год, ее общий капитал оценивается в 3,4 млн рублей. Отметим, что в 2022 году против жены Кадырова и некоторых их совместных детей были введены санкции США и Японии. В марте 2025 года стало известно, что сведения о бизнесах супруги Рамзана Кадырова удалены из российского реестра юридических лиц.

