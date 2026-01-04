Родила пророссийскому экс-министру сына. Как выглядит жена Евгения Червоненко и какая она по счету

На фоне новых отношений политик разводился со второй женой

Бывший министр транспорта и связи Украины, пророссийский политик Евгений Червоненко был женат трижды. Нынешня жена родила ему ребенка в 2008 году.

Что нужно знать:

В 2007 году политик был замечен с Ниной Смолянской во время развода со второй женой

Журналисты сфотографировали пару на гонках "Прайм Ялта Ралли" в Крыму

Год спустя у пары родился сын

В 2007 году политик был замечен в обществе эффектной блондинки. Тогда же он со скандалом разводился со второй женой Маргаритой Червоненко. Позднее выяснилось, что спутницей мужчины была Нина Смолянская. Журналисты сфотографировали пару на гонках "Прайм Ялта Ралли", проходивших в Крыму.

Нина Смолянская с Червоненко. Фото: unian.ua

На вопрос журналистов о том, кем женщина приходится тогдашнему губернатору Запорожской области, Смолянская ответила: "Женой". Известно, что 15 апреля 2008 года в одном из киевских роддомов Нина родила бывшему министру сына, которого назвали Альфредом.

Когда Альфреду было полтора года, Червоненко показал сына на открытии "Yalta Rally 2009" в Крыму. На мероприятии была и Нина, и, как выяснилось, ее сын от предыдущего брака — Кирилл.

Нина Червоненко со старшим сыном Кириллом и младшим Альфредом

Чем занимается женщина и где она сейчас с детьми — неизвестно. Также нет в сети новых фото Нины Червоненко. Отметим, что у бывшего министра уже было двое детей: в первом браке у него родилась дочь Александра, во втором браке была падчерица Виктория.

Александра Червоненко, 2009 год

Напомним, что политик запомнился своими пророссийскими взглядами. Ранее "Телеграф" писал, где сейчас Евгений Червоненко, который "засветился" в форме ВСУ в июне 2022 года.