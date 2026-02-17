Сильный снег, дождь и не только: как в Харькове на этой неделе будет меняться погода

Самой морозной будет ночь на воскресенье, 22 февраля

На этой неделе Харьков ожидает морозные ночи и обильный снег, который будет сменяться дождем. Однако холод будет недолгим, и вскоре погодные условия станут мягче.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в среду, 18 февраля, ночью в Харькове ожидается значительный снег, а температура воздуха опустится до -7…-9 градусов. Днем прогнозируют 0…-2 градуса.

Погода в Харькове на 18 февраля

В четверг, 19 февраля, в ночное время температура существенно не изменится, днем будет облачная погода, без осадков. Столбики термометра покажут -1…+1 градус.

Погода в Харькове на 19 февраля

В пятницу, 20 февраля, Харьков окутает снег на протяжении всего дня. Ночью температура опустится до -1…-3 градусов, а днем будет колебаться от -3 до -1 градуса.

Погода в Харькове 20 февраля, прогноз

В ночь на субботу, 21 февраля, ударят морозы до -10 градусов, но днем температура ожидается -7…-5 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

Погода в Хврькове 21 февраля

Согласно сайту Ventusky самой морозной в Харькове будет ночь на воскресенье, 22 февраля. Температура опустится до -11 градусов. Со среды по пятницу, 18-20 февраля, ожидается сильный снегопад.

Когда в Харьков придет потепление

Похожий прогноз у сайта Weather. В субботу и воскресенье, 21-22 февраля, в Харькове ударят морозы до -12 градусов. На этой неделе погода ожидается облачной и снежной.

Погода в Харькове до конца февраля 2026

