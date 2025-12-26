В сети есть лишь одно ее фото. Как выглядит жена бывшего "телохранителя" президентов Гелетея

Свадьба сына Гелетея в 2016 году вызвала скандал

Бывшего 13-го министра обороны Валерия Гелетея нередко называли "телохранителем" первых лиц Украины. Несмотря на свою публичность, он предпочитал держать свою жену вдали от внимания СМИ.

Что нужно знать:

Анжела Гелетей раньше работала менеджером и посвятила себя семье

У супругов двое сыновей — Александр и Виктор

Свадьба сына Гелетея в 2016 году стала причиной общественного скандала

Жена Гелетея — родственница экс-министра по ЧС Василия Дурдинца

Анжела Александровна Гелетей ранее работала менеджером в коммерческой компании, однако позже решила полностью посвятить себя семье. В открытых источниках представлено лишь одно ее фото.

Известно, что у супругов двое взрослых сыновей. В 1994 году у пары родился сын Александр, а в 2003 годе — сын Виктор.

Родственница известного топ-чиновника

Согласно информации портала dosye.info, Анжела Гелетей состоит в родственных связях с известным украинским высокопоставленным чиновником — с бывшим первым вице-премьером и экс-министром по чрезвычайным ситуациям и вопросам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Василием Дурдинцем. Сейчас ему 88 лет, и он занимает должность советника главы МВД Игоря Клименко. В марте 2025 года стало известно, что за два года Дурдинец заработал более миллиона гривен.

Скандал со свадьбой сына

В 2016 году Валерий Гелетей организовал свадьбу своему старшему сыну, который женился на призерше международных соревнований по бальным танцам Дарье Маковецкой. Празднование состоялось на крыше киевского пятизвездочного отеля "Премьер Палас" и, по оценкам, обошлось минимум в 1,5 миллиона гривен. Сумма, втрое превысившая официальный годовой доход Гелетея за 2015 год, вызвала широкий общественный резонанс и скандал.

Где сейчас находится семья — неизвестно. Последняя запись на странице Гелетея в Facebook датируется 12 апреля 2019 года. Тем не менее, в январе 2022 года были добавлены две последние фотографии экс-министра в военной форме.

