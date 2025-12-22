Мама троих детей и успешная бизнесвумен. Как выглядит жена Михаила Подоляка и чем занимается

Теща Подоляка занимала руководящую должность в органах власти

Украинский политик, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк долгие годы живет в браке и воспитывает троих детей.

Что нужно знать:

Мария Подоляк — многодетная мама, занимающаяся благотворительностью

Ее мама до полномасштабной войны жила в Геническе на Херсонщине

У пары трое детей, но их имена и возраст остаются неизвестными

Подоляк предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ. Иногда он делится в соцсетях фото жены Марии (в девичестве Дамаскина) и признается, как ему с ней повезло. В открытых источниках нет сведений о дате свадьбы пары.

Некоторые СМИ пишут, что Михаил познакомился с супругой в Беларуси, где жил и работал журналистом. В Украину он вернулся уже в статусе женатого мужчины. А вот украинский журналист Сергей Руденко отмечает, что Мария родом з юга Украины. Ее мама Валентина Дамаскина, теща Подоляка, до полномасштабного вторжения жила в Геническе Херсонской области, работала государственным регистратором и возглавляла Управления экономики райгосадминистрации. Сейчас город в оккупации.

Мария с мамой. Фото: facebook.com/mariia.podolyak.damaskina

На странице в Фейсбуке Марии написано, что она окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Международный университет бизнеса и права, Национальную медицинскую академию последипломного образования имени П. Л. Шупика. После учебы Дамаскина работала в Государственной регуляторной службе Украины.

Супруга Подоляка является основательницей благотворительного фонда "Свободные и счастливые". Основная цель фонда — формирование у детей здорового мировоззрения и поддержка ценностей добра и человечности. Деятельность участников фонда сосредоточена на ментальном здоровье детей, пострадавших от войны.

На сайте фонда указано, что Мария — член Ассоциации Индустрии Гостеприимства Украины, отельер, ресторатор, медиаэксперт, а также многодетная мама. Согласно данным wikipedia, у Михаила и Марии в браке трое детей — два сына и дочь. Однако их имена и возраст остаются неизвестными — супруги не показывают их лица в соцсетях.

Дети Михаила Подоляка. Фото: facebook.com/mariia.podolyak.damaskina Дети Михаила Подоляка. Фото: facebook.com/mariia.podolyak.damaskina

У Подоляка есть несколько фото с его возлюбленной в Фейсбуке. В 2023 году он трогательно поздравил Марию с днем рождения.

Она тот, кто всегда рядом. Тот, кто готов в прямом смысле слова делить и радость, и сложности. Не ради привычного словечка, а потому, что искренне твоя. Она тот, кто безумно переживает, ждет и желает. И постоянно чувствует, что ты сейчас переживаешь, где ты и как ты Михаил Подоляк

