Не только смерть Путина: какое событие способно развалить Россию изнутри

В отличие от СССР граждане России имеют много оружия на руках

"Черным лебедем" для Российской Федерации может стать смерть не хозяина Кремля Владимира Путина, а главы Чечни Рамзана Кадырова. Она способна спровоцировать начало гражданской войны.

Таким мнением в эфире "Телеграфа" поделился политтехнолог и управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"Черным лебедем" для России, например, может быть смерть Кадырова, потому что много процессов она может запустить на Северном Кавказе. Тогда Россия будет захлебываться в собственной гражданской войне", – сказал он.

Также в российском обществе уже ощущается напряженность из-за падения экономики.

"Не будем забывать, что нам интересно было бы спровоцировать олигархическую войну, потому что в отличие от Советского Союза оружия в России очень много. Есть у каждого губернатора, у каждой финансово-промышленной группы фактически собственная частная армия", – отметил Загородний.

Он добавил, что там даже можно через ЧОП (частное охранное предприятие) зарегистрировать на себя оружие. Многие россияне уже прошли через современную войну и имеют соответствующий опыт.

Не надо иметь автомат, отметил эксперт, достаточно дрон запустить в соответствующую машину и нет губернатора.

Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров испытывает большие проблемы со здоровьем, в частности, у него якобы отказали почки. В связи с этим в России уже могут обсуждать кандидатов на должность нового руководителя Чечни.

Но недавно в сети появилось новое видео с чеченским лидером. В то же время, в его внешности много признаков проблем со здоровьем, а именно с мочевыделительной системой и почками.