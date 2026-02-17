Забыл "кравчучку" и бревно: украинцы высмеяли в сети Тищенко из-за его "уборки" снега

Скандальный нардеп выглядел не убедительно

Ресторатор и народный депутат Украины Николай Тищенко, который однажды пытался пропиариться на том, что подарил пожилой киевлянке "кравчучку", теперь решил "победить" снег в столице.

В сети бурно обсуждают видео, где скандальный парламентарий присоединился к другим местным жителям, которые расчищали двор. Он бросил пару лопат снега, а затем сказал: "Мы победим даже снег".

Вероятнее всего, на двух лопатах и закончился его вклад в общее дело борьбы со снегом, с которым уже несколько дней не могут справиться местные власти. Это заметили интернет-пользователи, так же как и то, что нардеп "боролся" со снегом на уже убранном участке.

Некоторые украинцы предположили, что выборы в Украине все-таки приближаются, иначе почему они увидели Николая Тищенко с лопатой. Несколько человек припомнили ему историю с "кравчучкой".

Интернет-пользователи интересовались состоянием здоровья народного депутата после массового расстройства желудка, внезапно настигшего ощутимую часть Верховной Рады. Также в сети отмечали, что Тищенко забыл положить на плечо бревно, намекая на коммунистическую пропаганду, которая так изображала Ленина на субботнике.

Мнения комментаторов по поводу одежды народного избранника разделились. Кому-то показалось, что он одет в спецовку. Другой наоборот отметил, что Тищенко без специальной одежды, а главное — перчаток. Кому-то вообще показалось, что на нем военная форма.

Поступали предложения отправить нардепа в Сибирь или на антарктическую станцию Вернадского убирать снег. Более добрый человек предложил ему поменять политику на занятия блогерством, а другой почти выдвинул парламентария в президенты.

Украинцы также неоднократно упоминали прозвище Николая Тищенко — Коля Котлета. Оно, вероятнее всего, появилось из-за его ресторанного бизнеса. Однако в конце концов в сети решили его переименовать, заменив Котлету на Лопату.

В обсуждении не забыли мэра столицы Виталия Кличко с его крылатой фразой о завтрашнем дне.

Кто-то сравнил Тищенко с третьим президентом Украины Виктором Ющенко, который якобы когда-то толкал застрявший "Урал" на камеру.

Ранее Верховная Рада не смогла рассмотреть ни один вопрос из-за отсутствия голосов. Пленарное заседание было открыто и почти сразу же закрыто. Большинство не пришедших нардепов от фракции "Слуга народа" якобы отравились в столовой ВР за день до заседания.