Ее называли агентом ЦРУ? Где сейчас жена экс-президента Ющенко и как выглядит (фото)

Катерина Любимова
Читати українською
Виктор Ющенко
Виктор Ющенко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Катерина сейчас редко появляется на публике

Бывший президент Украины Виктор Ющенко почти 30 лет состоит в браке с Екатериной, которая имеет американские корни. Женщина редко появляется на публике, но продолжает заниматься благотворительностью и международными инициативами.

Что известно:

  • Жена экс-президента Украины Виктора Ющенко родилась в США, где работала в Конгрессе и Министерстве финансов
  • Екатерина познакомилась с Ющенко на борту самолета, в 1998 году они поженились и в браке у них родилось трое детей
  • Бывшая первая леди остается в Киеве и занимается благотворительным фондом "Украина 3000", а также иногда выступает на форумах

Екатерина Ющенко — что о ней известно

Экс-первая леди Украины Катерина Ющенко родилась 1 сентября 1961 года в Чикаго (США) в семье эмигрантов. Получив образование в Джорджтаунском университете по специальности "международная экономика" в 1982 году, она начала карьеру в Государственном департаменте США. Там Екатерина занималась, в частности, вопросами этнических общин, включая украинскую диаспору.

Катерина Ющенко
Катерина Ющенко работала в правительстве США

Позже она вернулась к работе финансиста и продолжила профессиональный путь в Госказначействе США.

С начала 1990-х годов деятельность Катерины была тесно связана с Украиной. Она представляла американо украинский фонд, возглавляла украинское представительство компании Barents Group LLC и сотрудничала с рядом международных и общественных организаций. В этот период она часто бывала в Украине.

Катерина и Виктор Ющенко
Катерина и Виктор Ющенко

С Виктором Ющенко она познакомилась в 1993 году во время перелета в США. Их познакомил Олег Рыбачук, который в то время играл заметную роль в политической среде. Случайный разговор перерос в общение, затем во встречи и роман.

В 1998 году пара поженилась. В браке у них родились трое детей: София, Кристина и Тарас. Еще двоих детей Виктор Ющенко воспитывает от первого брака.

Семья Виктора и Катерины Ющенко
Семья Виктора и Катерины Ющенко

Во время президентства Виктора Ющенко вокруг его жены активно распространялись слухи и конспирологические теории. Екатерину Ющенко неоднократно называли "агентом ЦРУ", связывая это с ее американским происхождением и работой в государственных структурах США. Однако эти утверждения так и не получили никаких подтверждений и остались на уровне политических мифов.

Меня коробит от одной мысли, что люди могут поверить в эту ложь, что я была агентом ЦРУ и что моя семья – это не любовь, взаимопонимание и уважение, а вроде бы какая-то спецслужбовская операция

Катерина Ющенко

Эти слова позже подтвердил и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, заявив, что Екатерина Ющенко никогда не была агентом американских спецслужб, а разговоры о ее работе на ЦРУ являются мифами.

Как выглядит Катерина Ющенко
Как выглядит Катерина Ющенко

Где сейчас жена Виктора Ющенко и чем занимается

Супруги продолжают жить в Киеве, хотя редко появляются на публике. Ходили слухи, что пара разъехалась, но в 2024 году экс-президент с супругой вместе посетили допремьерный показ телевизионного фильма "Хозяин 2. На своей земле".

Жена Виктора Ющенко
Жена Виктора Ющенко

Екатерина Ющенко закрыла страницу в Instagram и почти неактивна в Facebook. При этом она остается председателем Международного благотворительного фонда "Україна 3000". Его деятельность сосредоточена на поддержке здравоохранения, реабилитации детей, а также на культурных и образовательных проектах.

Катерина Ющенко сейчас
Катерина Ющенко остается в Киеве

Среди ее ближайших планов — выпуск мемуаров. Это будет книга не только о жизни в США и Украине, но и о роли женщины в формировании постсоветского гуманитарного пространства.

Катерина Ющенко в 2025 году
Катерина Ющенко сейчас

Кроме того, Екатерина Ющенко планирует запуск новой платформы, которая объединит гуманитарные, образовательные и экологические инициативы.

#Украина #Виктор Ющенко #Первая Леди #Екатерина Ющенко