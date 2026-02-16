Скидки более 50% в "Сильпо" на товары для дома: на чем можно сэкономить почти 2 тыс. грн
Среди предложений есть товары известных брендов
В сети супермаркетов "Сильпо" действует акция на бытовые товары для дома. Часть продукции подешевела более чем вдвое, что позволяет существенно сэкономить на товарах для уборки, кухни и стирки.
За некоторые товары украинцы смогут заплатить почти на 2 тысячи меньше. Список подготовил "Телеграф".
Среди акционных предложений:
- Капсулы для посудомоечных машин Finish Ultimate Plus (45 шт) — 539 грн вместо 1199 грн (экономия 660 грн);
- Туалетная бумага NUA 3-слойная (32 шт) — 379 грн вместо 799 грн (экономия 420 грн);
- Гель для стирки Persil Active (1,485 л) – 299 грн вместо 689 грн (экономия 390 грн);
- Таблетки для посудомоечных машин Somat Classic Lemon (95 шт) — 599 грн вместо 1299 грн (экономия 700 грн);
- Рукав для запекания Фрекен Бок (5 м) – 34,99 грн вместо 70,99 грн (экономия 36 грн);
- Сковорода Marco Cervetti 22 см – 469 грн вместо 1199 грн (экономия 730 грн);
- Сковорода Marco Cervetti 28 см – 699 грн вместо 1799 грн (экономия 1100 грн);
- Набор Vileda (швабра и ведро) – 1599 грн вместо 3499 грн (экономия 1900 грн);
- Носки женские (1 пара) — 29,99 грн вместо 59,99 грн (экономия 30 грн);
- Средство для унитаза Bref – 49,99 грн вместо 109 грн (экономия 59 грн).
