Неизменен только портрет Шевченко: как обновлялся дизайн купюры 100 гривен

Первое поколение банкноты так и было введено в обращение

За время независимости Украины купюра номиналом 100 гривен несколько раз обновляла свой внешний вид. Неизменным оставался портрет Тараса Шевченко на аверсе.

"Телеграф" покажет, как менялась банкнота и как она выглядит сейчас. Интересно, что изображение на реверсе этой банкноты, в отличие от других номиналов, менялось при каждом обновлении.

Что нужно знать:

Дизайн купюры обновлялся трижды

На аверсе изображен портрет Тараса Шевченко

Изображение на реверсе банкноты постоянно менялось

На первых банкнотах 1992 года, которые так и не были введены в оборот, был изображен портрет Тараса Шевченко в среднем возрасте. На реверсе должна была быть Верховная Рада Украины.

Банкнота первого поколения, 1992 год печати

Реверс банкноты первого поколения, 1992 год печати

В 1996 году в рамках денежной реформы и перехода от купонов к гривням были введены в обращение банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен. На аверсе стогривневой банкноты 1996 года изображен Тарас Шевченко в почтенном возрасте. На реверсе – колокольня Софийского собора в Киеве.

Банкнота второго поколения, 1996 год печати (изъята из оборота)

Реверс банкноты второго поколения, 1996 год печати

В 2005 году состоялось очередное обновление банкноты номиналом 100 гривен. На ее аверсе изображен молодой Тарас Шевченко, на реверсе — фигуры кобзаря и мальчика-поводыря у Чернечей (или Тарасовой) горы в Каневе.

Банкнота третьего поколения, 2005 год печати

Реверс банкноты третьего поколения, 2005 год печати

Еще раз обновился дизайн банкноты в 2014 году. Изображение молодого Тараса Шевченко на аверсе сместили в центр купюры, а на реверсе изобразили Киевский национальный университет им. Т. Шевченко.

Банкнота четвертого поколения, 2014 год печати

Реверс банкноты четвертого поколения, 2014 год печати

Почему на 100 гривнах изображен Тарас Шевченко

Над дизайном банкноты работали два украинских художника – Борис Максимов и Василий Лопата. По словам последнего, многие дискуссии возникали вокруг персоналий на банкнотах, только образ Шевченко возражений не вызывал, как и Франко и Леси Украинки. Художники стремились представить универсальный портрет великого украинского поэта и мыслителя, который символизировал бы пророчество, бунтарство, трагизм, лиричность украинского народа.

На современных банкнотах изображен портрет Тараса Шевченко и слова из его стихотворения "Свою Украину любите". На реверсе банкноты изображен Красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

