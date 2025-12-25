Подала на развод, а потом передумала? Что известно о жене Олега Ляшко Росите, которая родила ему сына

Политик и его жена прожили вместе около 20 лет перед тем, как поженились официально

Олег Ляшко — известный украинский политик и военный ВСУ, который запомнился скандальными выходками и громкими заявлениями, которые нередко становились мемами. В 2018 году он официально женился на Росите, с которой жил в гражданском браке около 20 лет. Однако уже в 2024 году стало известно, что она подала на развод.

"Телеграф" рассказывает, что известно о Росите Сайранен, которая родила Олегу Ляшко сына, подала на развод, а потом передумала расставаться с политиком.

Олег Ляшко с Роситой и дочерью Владиславой. Фото: https://www.facebook.com/O.Liashko/

Росита Сайранен — что о ней известно?

Росита родилась 28 октября 1970 года в Днепре, сейчас ей 55 лет. Свое необычное для Украины имя она получила в честь прабабушки-испанки. После школы Росита получила высшее образование по специальности — библиограф общественно-политической литературы.

Олег Ляшко с Роситой. Фото: https://www.facebook.com/O.Liashko/

В 90-х будущая жена нардепа работала администратором в зале с игровыми автоматами, там они и познакомились с Олегом Ляшко. Также в свое время Росита была агентом по недвижимости, а в 2020 году возглавила список Радикальной партии на выборах в Киевский областной совет, но так и не стала депутатом.

Олег Ляшко с Роситой в день свадьбы. Фото: https://www.facebook.com/O.Liashko/

После знакомства в 1998 году Олег и Росита были вместе долгие годы. А официально поженились только в 2018 году. Это стало настоящим медийным событием, так как политик активно освещал свою женитьбу в СМИ и соцсетях. Примечательно, что Ляшко объяснял это решение тем, что наконец "созрел" после ультиматума супруги.

Пара воспитывает двоих детей. Дочь Роситы Владиславу Олег Ляшко удочерил, а сына Александра жена сама родила ему в 50 лет — 17 мая 2020 года. Сейчас мальчику уже 5 лет.

Олег Ляшко с семьей. Фото: https://www.facebook.com/O.Liashko/

Росита с сыном Александром. Фото: https://www.facebook.com/O.Liashko/

Когда Росита подала на развод с Ляшко?

В начале 2025 года в медийном пространстве активно обсуждалась тема развода Роситы и Олега Валерьевича. Оказалось, что иск о расторжении брака в Печерский районный суд Киева женщина подала еще в сентябре 2024 года.

Однако, как пишет NV, развод пары не состоялся. Росита Сайранен подала ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, и суд его удовлетворил. Таким образом, по состоянию на лето 2025 года пара официально остается в браке.

