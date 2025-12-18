Многие годы остается в его тени: как выглядит жена главкома ВСУ Сырского и есть ли у них дети (фото)

Женщина не появляется с мужем на публике

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который сделал громкое заявление о мобилизации, состоит в браке с Тамарой Харченко. Но женщина долгие годы находится в тени мужа-генерала.

Что известно:

Главком ВСУ Александр Сырский женат и воспитывает двоих сыновей (от первого брака)

Супруга Сырского работала в таможенной службе и не ведет публичную жизнь

Что известно о жене Александра Сырского

Тамара Ивановна Харченко родилась 19 мая 1972 года (сейчас ей 53 года). Длительное время она проживала в Конотопе (Сумской области), а позже переехала в Харьков. Там жена Сырского окончила техникум, а затем получила высшее образование в Харьковском национальном университете радиоэлектроники.

Тамара Харченко в юности

Женщина избегает публичности, не появляется с мужем на людях и, вероятно, не ведет социальные сети. В интернете есть несколько снимков Сырского с женой. На кадрах видно, что Тамара — блондинка высокого роста со стройной фигурой.

Жена Александра Сырского

В декларации за 2021 год указано, что возлюбленная главкома ВСУ работала в Государственной таможенной службе Украины, где занимала должность главного государственного инспектора (категории В).

Выписка из декларации, поданной в 2021 году. Фото: public.nazk.gov.ua

По имеющимся данным, Тамара Харченко владеет дачным домом и земельными участками в селе Шамраевка в Киевской области. С 2019 года она является совладелицей четверти квартиры в Киеве.

Александр Сырский вместе с женой

Сейчас неизвестно, где жена Сырского и чем она занимается.

Из открытых источников известно, что общих детей у главкома ВСУ с Тамарой нет, но от первого брака он воспитывает двоих детей: Александра и Антона. Старший Антон проживает в Сиднее (Австралия), а младшему сейчас около 7 лет.

Тамара Харченко

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена нового главы "Слуги народа" Корниенко. Пара воспитывает троих дочерей.